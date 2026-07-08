El entrenador del cuadro galo habló de la designación del transandino Facundo Tello, que generó polémica porque es un rival directo.

La emoción del Mundial 2026 vuelve con todo este jueves, porque arrancan los cuartos de final y se jugará un partidazo entre Francia y Marruecos, en Boston.

El gran favorito en la serie es el cuadro galo, que viene de un duro octavos de final ante Paraguay, donde venció por 1-0. Los africanos, en tanto, dejaron en el camino a uno de los anfitriones, Canadá, por un claro 3-0.

El compromiso entre Francia y Marruecos empieza con polémica por culpa de la FIFA, que determinó que el argentino Facundo Tello dirija el partido, justo un juez de un país que sigue en competencia.

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Didier Deschamps y la designación de Facundo Tello como árbitro

En la previa al encuentro por los cuartos de final, como es obligatorio, habló el entrenador francés Didier Deschamps, quien analizó la presencia de los árbitros argentinos en el duelo con Marruecos.

“Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral“, dijo el estratega.

Facundo Tello será el árbitro entre Francia y Marruecos. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Luego, con un toque de ironía, recordó el cometido de su compatriota François Letexier, en la polémica victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto en Atlanta.

“Creo que Tello y sus asistentes serán igual de buenos que Letexier y sus colaboradores“, indicó Deschamps.

“Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Ellos están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, cerró.

En síntesis

Francia y Marruecos jugarán los cuartos de final del Mundial 2026 en Boston .

jugarán los cuartos de final del Mundial 2026 en . El árbitro argentino Facundo Tello fue designado por la FIFA para dirigir el partido.

fue designado por la FIFA para dirigir el partido. El entrenador francés Didier Deschamps declaró confiar plenamente en el trío arbitral asignado.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Francia vs Marruecos en el Mundial 2026?

El primer partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio, a partir de las 16:00 horas, en Boston.