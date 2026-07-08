La Roja da un salto en la clasificación a pesar de no estar disputando la cita planetaria. Se aprovecha de lo ocurrido con las decepciones.

Chile saca cuentas alegres a pesar de no estar disputando el Mundial 2026. La Roja da un golpe inesperado luego de escalar y volver a meterse en el Top 50 del ranking FIFA.

El elenco ahora dirigido de manera interina por Nicolás Córdova había caído varios puestos en las últimas actualizaciones después del fracaso con Ricardo Gareca. Sin embargo, la gira previa a la cita planetaria y las decepciones del torneo le terminaron dando una mano muy importante.

Eso sí, para nuestro país la cosa no mejora mucho en la comparación con el resto de Sudamérica. Esto, ya que sigue siendo la tercera peor de la clasificación en Conmebol.

Chile se mete otra vez en el Top 50 del ranking FIFA gracias a las decepciones del Mundial

A Chile la vida le vuelve a sonreír de a poco después de meses muy complicados. La Roja se olvida de los fracasos del último tiempo y se levanta poco a poco, como ha quedado claro con el ranking FIFA en las últimas horas.

Chile saca cuentas alegres luego de la gira previa al Mundial para escalar en el ranking FIFA. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

Si bien la actualización final se espera para el próximo 20 de julio, el ente rector del fútbol liberó el estado en vivo de la lista. Ahí no sólo sorprende que Argentina perdió el primer lugar ante Francia, sino también lo que pasó con el Equipo de Todos.

Chile escaló dos puestos y vuelve al Top 50 al instalarse en el puesto 49 del ranking FIFA. Esto, gracias a las selecciones que participaron en el Mundial 2026 pero que se transformaron en decepciones.

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Túnez descendió 12 y Uzbekistán 10 lugares, lo que le permitió a la Roja dar ese salto a los 50 mejores del planeta. Sin duda una noticia para festejar, pero aún con una deuda pendiente.

A nivel Conmebol, nuestro país es el tercer peor de todos, sólo superando a Perú (50) y Bolivia (77). Uruguay perdió cuatro puestos pero sigue como el cuarto mejor, detrás de Colombia (11), Brasil (5) y Argentina (2). Paraguay se anota la mayor alza escalando 7 puestos hasta el lugar 34.

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Chile va recuperando terreno poco a poco después del terrible proceso de Ricardo Gareca. La Roja saca cuentas alegres después de sus últimos amistosos y sueña con volver a lo que alguna vez fue.

Los próximos partidos de Chile

Chile escala en el ranking FIFA en pleno Mundial y se prepara para sus próximos desafíos. La Roja vuelve a la cancha en septiembre cuando se enfrente a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29, con horarios aún por definir.

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En resumen, Chile y el ranking FIFA