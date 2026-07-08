Finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y tenemos una nueva actualización del Ranking FIFA, donde destaca la novedad de que Argentina dejó el primer puesto de la clasificación.
Francia tomó el liderato y desplazó a la Albiceleste después del cierre de esta fase. En todo caso, la diferencia es mínima: 1925.86 puntos de los galos contra 1925.15 de los trasandinos.
Más abajo en el ranking, aparece España en tercer lugar (1921.34) y Inglaterra en cuarto (1871.39). En tanto, Brasil subió al quinto puesto pese a su eliminación (1804.92) y Marruecos se tomó el sexto lugar (1803.99).
Otras novedades en la clasificación total son los ascensos de Suiza al 14° (escaló cinco puestos) y de Noruega al 19° (subió 12) al meterse en cuartos de final de la Copa del Mundo.
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France and teammates celebrate after the 1-0 victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
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Así está el Top 10 del Ranking FIFA en medio del Mundial 2026
- Francia – 1.925,86 puntos
- Argentina – 1.92,15 puntos
- España – 1.912,34 puntos
- Inglaterra – 1.871,39 puntos
- Brasil – 1.804,92 puntos
- Marruecos – 1.803,99 puntos
- Portugal – 1.787,85 puntos
- Bélgica – 1.778,36 puntos
- Países Bajos – 1.775,54 puntos
- México – 1.754,30 puntos