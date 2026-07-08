Pese a su clasificación en el Mundial 2026, Argentina perdió el primer puesto del Ranking FIFA y se lo cedió a Francia.

Finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y tenemos una nueva actualización del Ranking FIFA, donde destaca la novedad de que Argentina dejó el primer puesto de la clasificación.

Francia tomó el liderato y desplazó a la Albiceleste después del cierre de esta fase. En todo caso, la diferencia es mínima: 1925.86 puntos de los galos contra 1925.15 de los trasandinos.

Más abajo en el ranking, aparece España en tercer lugar (1921.34) y Inglaterra en cuarto (1871.39). En tanto, Brasil subió al quinto puesto pese a su eliminación (1804.92) y Marruecos se tomó el sexto lugar (1803.99).

Otras novedades en la clasificación total son los ascensos de Suiza al 14° (escaló cinco puestos) y de Noruega al 19° (subió 12) al meterse en cuartos de final de la Copa del Mundo.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – JULY 04: Kylian Mbappe #10 of France and teammates celebrate after the 1-0 victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium on July 04, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

ver también Egipto lanza duro comunicado tras ser eliminado por Argentina en el Mundial 2026: apuntan al árbitro

Así está el Top 10 del Ranking FIFA en medio del Mundial 2026

Francia – 1.925,86 puntos Argentina – 1.92,15 puntos España – 1.912,34 puntos Inglaterra – 1.871,39 puntos Brasil – 1.804,92 puntos Marruecos – 1.803,99 puntos Portugal – 1.787,85 puntos Bélgica – 1.778,36 puntos Países Bajos – 1.775,54 puntos México – 1.754,30 puntos

Revisa toda la clasificación acá.