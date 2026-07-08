El popular portero figura de Cabo Verde se deja querer en el mercado y tres equipos vienen por su carta post Copa del Mundo.

Vozinha sigue siendo uno de los nombres más queridos y populares del Mundial 2026, pese a haber sido eliminado por Argentina en 16avos de final la semana pasada. El meta de 40 años ahora es una de las sensaciones del mercado.

Sus aplaudidas atajadas y el cariño que lo llevó a sumar millones de seguidores en Instagram también tienen hoy un respaldo futbolístico y monetario. Es que el portero de Cabo Verde puede amarrar un importante contrato.

Mientras la idea del retiro aún no ronda por su mente, el golero se deja querer tras terminar contrato con el Chaves de Portugal. Con el pase en su poder, ahora tres elenco están tras sus pasos.

Vozinha puede pasar de enemigo a compañero de Messi

Aún sin definir su futuro, el portero de Cabo Verde podría recalar en el Inter de Miami de la MLS. Así lo informó Marca, apuntando a que el elenco donde juega Maxi Falcón está tras su fichaje.

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Por otra parte, el periodista Fabrizio Romano informó que Avaí y Atlético Goianiense también se contactaron con el entorno del portero. Desde el fútbol brasileño quieren dar el batacazo trayendo a la figura de Cabo Verde.

Las próximas semanas serán claves definir el futuro del futbolista de 40 años. Con arco invicto ante España y gambeteando a Messi y compañía, hizo historia con su país en la Copa del Mundo.

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Vozinha viene de dos temporadas en el Chaves de Portugal. Previo a eso jugó en Trencin (Eslovaquia), el AEL Limassol (Chipre) y el Gil Vicente, del fútbol luso, donde hoy dice adiós.