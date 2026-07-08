Emiliano Dibu Martínez es uno de los peores arqueros del Mundial 2026, según la propia FIFA

El arquero de la selección Argentina aparece en los últimos lugares en un listado que preparó el organismo internacional.

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras un polémico partido ante Egipto, donde ganó por 3-2 en Atlanta y el VAR fue gran protagonista en los octavos de final.

La Albiceleste viene sufriendo en los cruces de eliminación directa, porque primero se fue al alargue contra Cabo Verde en los 16° de final, y luego tuvo que remontar un 2-0 frente a los faraones.

Argentina recibió cinco goles en sus últimos tres partidos en la Copa del Mundo, es por ello que la valoración del arquero Emiliano Martínez va a la baja, según un ranking divulgado por la propia FIFA.

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Ranking de la FIFA tiene a Dibu Martínez entre los peores del Mundial

La FIFA publicó un ranking con el rendimiento de los 59 arqueros que sumaron minutos en el certamen planetario, y el siempre agrandado meta argentino figura como uno de los más malos.

El Dibu está en el casillero 28 según publicó el organismo internacional, a pesar que Argentina se encuentra entre los 8 mejores del Mundial y va por el bicampeonato.

En el apartado de “Defensa de la portería”, el transandino tiene un coeficiente de 4.66, muy bajo, debido a que ha recibido 5 goles en lo que va de torneo y han atacado poco a la Albiceleste.

Dibu Martínez ha sufrido en el Mundial 2026. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En tanto, en el ítem “con la posesión del balón”, el golero de Aston Villa también tiene un puntaje de 4.66, muy lejos de los primeros lugares.

El ranking es encabezado por el portugués Diogo Costa, a pesar que su equipo ya fue eliminado. En el segundo puesto está Gregor Kobel, golero de Suiza, precisamente el próximo rival de Argentina.

En síntesis

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.

clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto. El arquero Emiliano Martínez ocupa el casillero 28 del ranking de rendimiento de la FIFA.

ocupa el casillero 28 del ranking de rendimiento de la FIFA. El próximo rival de Argentina en los cuartos de final del torneo será Suiza.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026?

El partido por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, a partir de las 21:00 horas de Chile, en Kansas City.