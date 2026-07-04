Al golero Emiliano Martínez no le gustaron mucho los elogios de un reportero luego de la trabajadísima victoria del actual campeón del mundo ante el elenco africano. ¡Le quedó pegado el mega golazo de Sidny Lopes Cabral!

El Dibu Martínez tuvo una intervención sobre el final del alargue en el que Argentina se deshizo de Cabo Verde en la ronda de 32 mejores equipos del Mundial 2026. Con una salida sin miedo, el golero de Aston Villa pudo interferir en una ocasión de gol que tuvo Gilson Benchimol.

También hizo una gran intervención a un tiro libre que Sidny Lopes Cabral hizo directamente al arco. Pero ninguna felicitación le valió a Emiliano Martínez, clave en la Copa del Mundo que la Albiceleste ganó en Qatar 2022. Le quedó marcado el 2-2 parcial del cuadro africano.

Precisamente, un remate extraordinario de Lopes Cabral, quien antes del certamen cambió el Benfica de Portugal por el Trabzonspor de Turquía. “Qué golazo me metieron el segundo, déjame de joder, boludo. Quedé un poco caliente”, describió el arquero de 33 años.

Allí clavó la pelota Sidny Lopes Cabral para el 2-2 transitorio. (Robert Cianflone/Getty Images).

A pesar de las dos buenas tapadas que dejó el Dibu, tampoco le gustó mucho su respuesta en el tanto de Deroy Duarte, centrocampista que juega en el Ludogorets de Bulgaria. “Estaba un poco adelantado en el primer gol, vi que Licha (Lisandro Martínez) salía y le pasó entre las piernas”, describió Martínez.

Deroy Duarte festeja el 1-1 transitorio entre Cabo Verde y Argentina. (Michael Reaves/Getty Images).

“No pude reaccionar, tengo que seguir ajustando. Contento, la cancha estaba muy seca, hacía mucho calor. En Qatar sufrimos más de lo esperado, hoy sufrimos por primera vez en el Mundial. Hay que pasar como sea”, aseguró el golero surgido en las inferiores de Independiente de Avellaneda.

El achique de Dibu Martínez ante Benchimol. (Michael Reaves/Getty Images).

Tiene razón: el cuadro adiestrado por Lionel Scaloni cayó ante Arabia Saudita en la primera fecha de la fase grupal en el Mundial qatarí. “Tenemos la experiencia de que ya nos pasó y seguirá pasando, seguiremos tranquilos”, fue el mensaje que entregó el golero, campeón de la Europa League con el Aston Villa inglés.

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Dibu Martínez se suma a la moda tras la victoria de Argentina a Cabo Verde: felicita a Vozinha

Luego del electrizante triunfo de Argentina ante Cabo Verde, el Dibu Martínez fue uno más de los que valoró la actuación de su colega Vozinha, una de las figuras más destacadas que ha tenido el Mundial 2026. De hecho, entre su actuación frente a España y contra la Albiceleste, el golero de 40 años llegó a más de 26 millones de seguidores en Instagram.

La sensacional tapada de Dibu Martínez al tiro libre de Sidny Lopes Cabral. (Michael Reaves/Getty Images).

“Vozinha estuvo muy bien, se lo merece todo. Cabo Verde nos hizo un partido de igual a igual. Hay que darle mérito”, apuntó el golero titular del cuadro trasandino, que ya tiene rival para la ronda de 16 mejores: se medirá a Egipto, que venció por penales a Australia.

Vozinha le sacó un tiro libre en que Messi se avivó. (Robert Cianflone/Getty Images).

Revive las declaraciones de Emiliano Martínez

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Revive el compacto del triunfo de Argentina sobre Cabo Verde