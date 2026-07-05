El partido de México e Inglaterra se retrasó en Ciudad de México y el estadio Azteca está en pausa: ¿a qué hora se juega el encuentro por los octavos de final del Mundial?

El duelo entre México e Inglaterra se postergó en Ciudad de México. El partido programado en el estadio Azteca, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, estaba a casi una hora de comenzar y debió ser aplazado de forma provisoria.

El partido estaba programado originalmente para las 20:00 horas de Chile, pero se retrasó, en primera instancia, por una hora.

Es decir, y según como se comporte el clima, el partido comenzará oficialmente a las 21:00 horas de Chile en base a las proyecciones meteorológicas.

De todas formas la organización está evaluando el escenario cada 15 minutos, atentos a los reportes meteorológicos. Mientras, las actividades dentro y fuera de la cancha están totalmente suspendidas en el estadio Azteca.

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El clima retrasó el México-Inglaterra: la hora

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha aplazado hasta (las 21:00 hora de Chile)“, informaron desde la FIFA.

Agregaron que “la seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y colaboración“.

El clima retrasa el duelo de México e Inglaterra en el estadio Azteca.

Es que la lluvia se ha dejado caer sin pausa sobre el estadio Azteca este domingo, con riesgo de tormentas eléctricas.

Eso sí, cabe considerar que en México no aplica el protocolo “weather delay” que rige en Estados Unidos, el cual obliga a detener los partidos por 30 minutos al detectarse tormentas eléctricas en un radio de 13 kilómetros. La decisión en tierra azteca responde a un tema preventivo y no de protocolo.

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Por este “weather delay” el Mundial 2026 vio suspendido momentáneamente el encuentro entre Francia e Irak, en Filadelfia, Estados Unidos. Este México-Inglaterra responde a prevención de la FIFA sin la obligación de este protocolo.

En desarrollo:

El último informativo de la FIFA.

-20:30 horas: México e Inglaterra ya están en la cancha realizando el trabajo precompetitivo. Todo apunta a que comenzará a las 21:00.

Foto: FIFA.

-Aunque aún hay lluvia, los equipos ya realizaron el trabajo precompetitivo y bajaron a camarines para regresar pronto al terreno de juego. Por ahora se sigue jugando desde las 21:00 horas.

Inglaterra lista: empieza a las 21:00.

Resumen:

-México e Inglaterra postergaron su partido en el Azteca por riesgo de tormenta eléctrica.

-22:00 horas de Chile es el nuevo horario fijado para el inicio del encuentro.

-La FIFA aplazó preventivamente el duelo, evaluando el clima adverso cada 15 minutos.