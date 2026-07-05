Balogun recibe “perdonazo” de la FIFA: el antecedente con Chile y la otra roja que no corrió en un Mundial

El delantero estadounidense podrá jugar ante Bélgica. Una situación similar tuvo a la selección chilena como protagonista.

Estados Unidos buscará seguir avanzando en el Mundial que organiza junto a México y Canadá, y este lunes tiene un duro partido ante Bélgica por los octavos de final.

A un día que se juegue el partido ya hay una fuerte polémica. La FIFA decidió permitir que el delantero y figura de los estadounidenses Folarin Bolagun, esté a disposición del entrenador Mauricio Pochettino, a pesar que fue expulsado en el compromiso de 16° frente a Bosnia y Herzegovina.

El ente que organiza el Mundial se tomó del código 27 y decidió levantar el castigo para el goleador, quien de esta forma podrá estar en el duelo clave a jugarse en Seattle.

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El antecedente con Chile y Garrincha que se repite en el Caso Balogun

La situación que ocurrió con Folarin Balogun no es única, porque en el Mundial de Chile 1962 ocurrió lo mismo, según explica la propia FIFA en su sitio oficial.

La figura de la Copa del Mundo más linda de todas fue Garrincha, quien fue expulsado en la semifinal contra Chile, donde Brasil se impuso por 4-2 y clasificó a la final para medirse con Checoslovaquia.

Tal fue al cariño que le tomaron los chilenos al hábil puntero brasileño, que le pidieron a la FIFA, con el respaldo del Presidente Jorge Alessandri, que le levantaran el castigo para que estuviera presente en la final, hecho que ocurrió.

Garrincha fue la figura en el Mundial de 1962. Foto: FIFA

“La tarjeta roja de Garrincha suponía que se perdería por sanción la final. Pese a haber sido el principal artífice de la eliminación de su selección, los aficionados chilenos se habían quedado prendados del fascinante extremo. Y asombrosamente, respaldados por el presidente del país Jorge Alessandri, cursaron una petición para que se le permitiese jugar en la instancia decisiva. La petición tuvo éxito, al igual que lo tuvo Garrincha en una victoria por 3-1 sobre Checoslovaquia en la que Brasil se sintió como si estuviese jugando en casa”, recordó la propia FIFA.

La situación se repite y el favorecido ahora es el local Estados Unidos, que podrá tener a Folarin Bolagun en el partido a jugarse este lunes en Seattle.

En síntesis

Estados Unidos enfrentará a Bélgica este lunes en Seattle por los octavos del Mundial 2026.

este lunes en Seattle por los octavos del Mundial 2026. El delantero Folarin Balogun jugará tras la decisión de la FIFA de levantar su castigo.

jugará tras la decisión de la FIFA de levantar su castigo. El entrenador Mauricio Pochettino contará con su figura gracias a un indulto que invoca el código 27.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026?

El partidos por los octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes 6 de julio, a partir de las 20:00 horas de Chile, en Seattle.