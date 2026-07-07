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Mundial 2026

El tapadón del Mundial 2026: impresionante atajada del arquero de Egipto casi elimina a Argentina

Mostafa Shobeir ya le había atajado un penal a Messi y lo que vino después fue impresionante: tapadón a Julián Álvarez salvó la ventaja parcial de Egipto, cuando Argentina corría serio riesgo de irse eliminada del Mundial 2026.

Por Diego Jeria

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El arquero de Egipto hizo mérito contra Argentina para ser nombrado faraón.
© Getty ImagesEl arquero de Egipto hizo mérito contra Argentina para ser nombrado faraón.

Egipto le hizo partido a Argentina y Lionel Messi. Faltaba y podían pasar muchas cosas… pero por varios minutos la selección encabezada por Mohamed Salah eliminaba a La Albiceleste, lo que sentenciaría el último partido del 10 trasandino en la historia de los mundiales.

Por los octavos de final, Egipto se puso 0-1 arriba con el gol de Yasser Ibrahim en los 14 minutos. Pero el defensor no era el gran héroe: la figura de los africanos apuntó el arquero Mostafa Shobeir.

Por los octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina, el meta de 26 años y los registros del Al Ahly de su país se erigía como el gran responsable de que Egipto siguiera en ventaja contra los actuales campeones planetarios.

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Mostafa Shobeir le ataja penal a Messi y después mete la atajada del Mundial

Cuando se jugaban los 21′, Shobeir ya estuvo brillante al atajar el penal de Lionel Messi con una bonita estirada a media altura, hacia su izquierda. Pero lo que vendría sería aún mejor.

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En los 38′ Nicolás Tagliafico metió una habilitación de primera tras un balonazo largo desde mitad de cancha y a la altura del punto penal apareció Julián Álvarez. El delantero del Atlético Madrid también definió de primera y su zurdazo encontró la impresionante salvada de Shobeir.

El arquero egipcio reaccionó con reflejos felinos y su manotazo logró que el balón se fuera agónica y angustiantemente fuera del arco, por apenas centímetros.

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Con la victoria parcial de 0-1 para Egipto los equipos se fueron al descanso. De haberse mantenerse el triunfo y clasificación a cuartos de final contra Argentina, lo de Mostafa Shobeir hubiese dado para que fuera investido como faraón a las orillas del Río Nilo, o al menos pelear con ventaja por el atajadón del Mundial.

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Resumen:

-Mundial 2026: Egipto supera 0-1 a Argentina al descanso por octavos de final.

-Yasser Ibrahim: anotó el gol para el cuadro africano a los 14 minutos.

-Mostafa Shobeir: el arquero le atajó un penal a Lionel Messi a los 21′.

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