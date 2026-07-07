Jorge Giordano, director de las selecciones charrúas, dejó boquiabiertos a todos con su nuevo fuerte respaldo al proceso del Loco en la Celeste.

La selección de Uruguay ya realiza el casting para encontrar el reemplazo de Marcelo Bielsa, quien había anunciado antes del Mundial 2026 que saldría de su cargo. Todo eso se profundizó luego del fracaso estrepitoso de la Celeste, que regresó a casa tras la fase de grupos.

A pesar del sinfín de críticas que recayeron en contra del Loco Bielsa, todavía tiene un defensor acérrimo en la interna charrúa. Se trata de Jorge Giordano, director de las selecciones uruguayas. Un cargo similar al que desempeña Felipe Correa en la Roja.

Giordano fue muy bien valorado por el DT argentino en la conferencia de prensa en la que materializó su adiós. Y dejó claro que esa visión positiva es mutua en una entrevista con Teledoce. “Yo estoy convencido de que sería lo mejor para el fútbol uruguayo que siga Bielsa”, afirmó el entrenador.

Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay en una extensa rueda de prensa. (Ernesto Ryan/Getty Images).

“Pero hay que cuadrar muchísimas cosas. Dentro de eso, es importante la opinión pública y lo entiendo”, agregó Giordano, consciente de que Bielsa quedó con muchos detractores luego de la Copa del Mundo. Uruguay se despidió en un grupo con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Cuando le pidieron argumentos para abogar por la continuidad del rosarino, Giordano fue claro. Tuvo varios. “Por todo lo que generó, por su profesionalidad, porque tiene un grupo de futbolistas que él los moldeó y van a llegar muy bien a la Copa América, el próximo objetivo”, explicó el exentrenador y director deportivo de Nacional de Montevideo.

Jorge Giordano en su época de DT de Nacional. (Ernesto Ryan/Getty Images).

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Director de la selección de Uruguay descarta conflictos del plantel con Bielsa

Que Jorge Giordano insista con que el proceso de Marcelo Bielsa en Uruguay debía seguir no fue lo único sorpresivo que declaró en esta entrevista. También descartó los problemas internos entre el exseleccionador de Chile y el plantel de la Celeste.

“No hay conflictos importantes, pero sí hay cosas que resolver”, expuso Giordano, siempre en esa visita al set de El Diario de la Copa en Teledoce. Aunque haya sido el mismo Bielsa quien confirmó peticiones de los jugadores para afinar su manera de trabajar.

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Además, el director de las selecciones charrúas aseguró que la decisión del sucesor de Bielsa será calmada. “Seguramente no, por eso tal vez las determinaciones se tomen un poco más espaciada. No hablé si él estaría dispuesto a seguir”, sentenció Jorge Giordano.