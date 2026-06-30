El Loco se hizo responsable de los rumores sobre sus problemas con el plantel de la Selección de Uruguay. ¿Qué dijo?

Lo de Uruguay en el Mundial 2026 fue deplorable. La Celeste fue la única selección sudamericana clasificada que no pasó la fase de grupos. El empate ante Cabo Verde y ante Arabia Saudita fueron dos sorpresas mayores.

Evidentemente, uno de los que fue sindicado como culpable fue Marcelo Bielsa. Surgieron varias teorías que ponían al Loco como un intransigente, resistido por el plantel y poco querido en la general.

Todo fue escalando y el ambiente en la Celeste simplemente se pudrió. Esto, claramente aumentó con la eliminación y la posterior crisis interna desatada. Es por eso que el propio Bielsa llamó a una conferencia de prensa en Uruguay para explicar su salida.

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Bielsa habla de uno de los mitos más grandes de este Mundial

Una de las cosas que más repercutió en la prensa fue que Marcelo Bielsa habría tenido un gran desentendido con sus propios jugadores. Es por eso que en la conferencia de prensa del Loco fue la primera pregunta que surgió entre los periodistas, quienes lo interrogaron sobre una supuesta petición de cambio en el estilo de juego.

“No es real, eso no sucedió. De haber ocurrido no hablaría bien de los jugadores. El partido con España indica que jugamos con las ideas que impuse, hay que verificar si se reprodujeron o no. Sobre las reuniones, sí existieron, fueron muchas desde el partido con USA hasta el Mundial”, comenzó diciendo Bielsa.

“Ellos me plantearon la idea que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que un pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, porque los jugadores querían sentirse cerca y unidos. Si tenían esa necesidad, debía aceptarla. Lo hice de buena gana y coincidí con eso”, aclaró.

“También se pidió a la reducción de las charlas. Y accedí a ello. Aclaro esto para que no sea nada malinterpretado“, cerró Marcelo Bielsa, que deja la banca de Uruguay tras la debacle mundialista.

Marcelo Bielsa solo con su cooler | Getty Images

En resumen…

La Selección de Uruguay consumó su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 tras empatar ante Cabo Verde y Arabia Saudita.

consumó su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 tras empatar ante Cabo Verde y Arabia Saudita. El director técnico Marcelo Bielsa anunció su salida de la banca charrúa en una conferencia de prensa.

anunció su salida de la banca charrúa en una conferencia de prensa. El entrenador Marcelo Bielsa desmintió un quiebre con el plantel por el estilo de juego, aunque confirmó que accedió a peticiones operativas de los jugadores.