Los Albos sobrevivieron a una guerra de goles ante los Ruleteros en el Estadio Sausalito.

Colo Colo superó a Everton en uno de los mejores duelos de la Liga de Primera. De esta manera, son más líderes que nunca y con una ventaja que parece muy difícil de perder.

Los Albos visitaban Viña del Mar con un claro objetivo. Sin embargo, los Ruleteros tenían la necesidad de dejar los puntos en casa y lo demostraron en un encuentro muy entretenido. Finalmente, los de Fernando Ortiz se quedaron con la victoria.

Goles y más goles en Viña

Alan Medina abrió la cuenta para Everton, Maximiliano Romero empató para Colo Colo. Álvaro Madrid le dio la ventaja a los Albos, pero Medina otra vez equiparó las cosas. De esta manera, se fueron igualados 2-2 al descanso. En el segundo tiempo siguió la tendencia.

Leandro Hernández nuevamente puso al frente a los de Macul, pero Julián Alfaro puso rápidamente el 3-3. No se daban tregua, pero Romero otra vez se hizo presente y puso el 4-3 definitivo en el minuto 62. No hubo bencina para más.

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Con la victoria, Colo Colo sigue demostrando su sólido andar en la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Ortiz llegaron a 42 puntos y le sacaron 15 unidades de distancia a Universidad Católica y Universidad de Chile. Es increíble tanta diferencia faltando tanto campeonato.

Universidad Católica tiene que enfrentar en la jornada dominical a Deportes Concepción como visita, a las 12:30 horas. Universidad de Chile por su parte, se medirá contra Huachipato a las 17:30 horas como local en el mismo día.

Si bien tanto los Cruzados como el Romántico Viajero pueden acortar la distancia, lo concreto es que Colo Colo no da tregua. Parece muy difícil que se les pueda escapar el título cuando restan 13 fechas. Los Albos miran sin querer queriendo a la copa.

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