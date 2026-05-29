La selección chilena ya tiene confirmados tres rivales para fin de año y trabaja para llegar a seis encuentros: los últimos en Sudamérica.

La selección chilena comienza sus trabajos de cara a los amistosos frente a Portugal y la República Democrática del Congo, dos rivales mundialistas que estarán en México, Estados Unidos y Canadá 2026, cita planetaria que se perderá La Roja.

Aprovechando la conferencia de prensa del entrenador Nicolás Córdova, el gerente de selecciones, Felipe Correa, confirmó los siguientes duelos del Equipo de Todos, pactados para septiembre y octubre, además de pistas para noviembre.

“Quisiera comentarles de la planificación para el segundo semestre, hemos hablado algo de los partidos de las fechas FIFA se septiembre y octubre, que serán en Norteamérica“, dijo Correa.

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Los amistosos de Chile: tres confirmados, tres por cerrar

Agregó que “vamos a jugar contra Canadá el 26 de septiembre y con Estrados Unidos el 29 septiembre. También estamos por cerrar un tercer partido para el 3 de octubre y esperamos jugar frente a México el 6 de octubre“.

La Roja ya tiene rivales para septiembre-octubre y da pistas para noviembre.

“Son cuatro partidos de la selección adulta en esa fecha FIFA que se junta, y en noviembre esperamos jugar contra una selección sudamericana a ida y vuelta. De visita primero y cerrar el 17 de noviembre en el Estadio Nacional“, sentenció el gerente de La Roja.

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Así las cosas, tras el Mundial la selección chilena enfrentará a Canadá, Estados Unidos, otro rival y probablemente México en Norteamérica, junto al equipo sudamericano del ida y vuelta de noviembre.

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En lo próximo, La Roja se medirá contra Portugal el sábado 6 de junio en Lisboa y ante República Democrática del Congo el martes 9 en Cádiz, España.

Resumen:

-Nicolás Córdova dirigirá los amistosos de junio frente a Portugal en Lisboa y Congo en Cádiz.

-El gerente Felipe Correa confirmó partidos contra Canadá y Estados Unidos para el mes de septiembre.

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-La Roja cerrará el año el 17 de noviembre en el Estadio Nacional ante un rival sudamericano.