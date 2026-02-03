Luego que se ratificaran los amistosos que disputará durante el mes de marzo, en el marco del FIFA Series ante rivales como Cabo Verde y Nueva Zelanda, en la Selección Chilena comienzan a trabajar para conseguir más partidos amistosos en este 2026.

Así lo reveló Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP, quien adelantó que para el mes de junio, los dos encuentros a disputar se jugarán en los Estados Unidos, pues la idea es clara, medirse con rivales que jugarán el Mundial 2026.

“Estamos cerrando dos amistosos para junio, previo al Mundial. Serán en Estados Unidos probablemente. Aún no puedo decir quiénes serán los rivales, pero son muy buenos rivales desde lo competitivo“, admitió el ejecutivo sobre el futuro de la Selección Chilena.

Los próximos amistosos de la Selección Chilena en 2026

De cara al segundo semestre del presente año, Felipe Correa adelantó que “en septiembre vamos a enfrentar a Estados Unidos, en México, y probablemente jugaremos otro partido allá”, para luego explicar qué ocurrirá con la restante fecha FIFA.

“Solamente nos falta cerrar amistosos para noviembre“, puntualizó el ejecutivo, quien luego se dio el tiempo de confirmar quiénes serán los entrenadores de la Selección Chilena en todas las categorías, lo que incluye a la Adulta.

“Tomamos la decisión de que Nicolás Córdova sea el técnico de la selección adulta en este periodo. Sebastián Miranda va a dirigir la selección sub-20, Ariel Leporati tomará a la sub-17 y para la sub-15 está por definirse”, finalizó Felipe Correa.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En la próxima ventana del mes de marzo, la Selección Chilena volverá a la acción y lo hará en Oceanía, donde jugará dos amistosos ante rivales mundialistas. El viernes 27 de marzo enfrentará a Cabo Verde, mientras que el lunes 30 de marzo será visita ante Nueva Zelanda.