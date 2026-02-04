Seguramente, 2026 sea un año de transición en la Selección Chilena. El Equipo de Todos verá sólo por televisión el desarrollo del Mundial de Fútbol y participará de amistosos a lo largo del año.

En ese sentido, se ha empezado a especular sobre quién debería tomar las riendas del proceso que se abre. Con varios nombres al voleo y ninguna certeza, por el momento es Nicolás Córdova el que tiene la sartén por el mango.

De hecho, la tendrá un tiempo más. Esto, porque el “Métricas” viene de ser respaldado desde la dirigencia de las Selecciones Nacionales y seguirá al mando de La Roja de forma oficial.

Ratificación

Fue Felipe Correa, gerente de Selecciones, el encargado de dar la noticia. Lo hizo en el marco del homenaje a La Roja que disputó el Mundial Sub-17 de 1993, donde Chile obtuvo el tercer lugar.

“Para darle continuidad al equipo tomamos la decisión de que en el primer semestre Nicolás Córdova sea el técnico de la Selección. Si bien es jefe técnico de las juveniles, él no va a tomar una categoría”, ratificó el gerente de Selecciones de la ANFP.

De esta forma, al menos durante el primer semestre de 2026, Nicolás Córdova será el encargado de llevar las riendas de la Selección Chilena. Será el técnico en los amistosos en el Fifa Series y en un amistoso previo al Mundial, en julio.

¿Qué partidos tiene asegurada la Selección Chilena para este 2026?

El Fifa Series es una competencia que se hará en Nueva Zelanda, donde el anfitrión, más las selecciones de Cabo Verde, Finlandia y Chile, disputarán un mini torneo. Además, en julio La Roja jugará un par de amistosos en tierras norteamericanas, probablemente con combinados mundialistas. Por último, Felipe Correa aseguró que en septiembre Chile jugaría ante Estados Unidos, México y otra selección más.