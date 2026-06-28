Histórico relator uruguayo detalla los errores de Marcelo Bielsa en el Mundial: “Es un tóxico”

El canta goles Alberto Kesman no se guardó nada y disparó con todo contra el “Loco”. “Nunca tuvo relación con los jugadores”, aseguró.

Marcelo Bielsa no pudo superar la fase de grupos del Mundial y sumó un nuevo fracaso, ahora bajo el mando de la selección de Uruguay. Pese a tener un grupo “favorable”, no pudo vencer a Arabia Saudí ni a Cabo Verde que debutaba en el torneo.

Para peor, ante España tampoco pudo asegurar el empate que podía dejarlos en los 16avos y cayeron por la cuenta mínima. Lo que confirmó la temprana eliminación de los charrúas.

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Lo que desató las críticas de inmediato contra Marcelo Bielsa. “Me cag… en la rep… que los p…, con el empate hubiésemos clasificados. Quedamos eliminados por ese gol de m… que se comió Muslera”, lanzó fuerte y claro Alberto Kesman en su relato tras confirmarse la eliminación.

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Pero ahora, ya con un par de cambios menos, el canta goles charló con Redgol y explicó los errores de Bielsa que fueron determinantes en la caída de Uruguay.

“Esto es un fracaso absoluto”, lanzó de entrada. “Todo parte con la errática decisión de contratar a Marcelo Bielsa. Nunca tuvo buen trato con los jugadores”, aseguró Kesman a RG.

El desencuentro que marcó el fracaso de Marcelo Bielsa

Tras ello, Alberto Kesman detalló las equivocaciones que tuvo Marcelo Bielsa en este Mundial 2026. De partida apuntó a la exigencia física sobre los jugadores pese a una extenuante temporada con sus clubes.

“Les exigió, pese al cansancio que arrastraban tras jugar en sus respectivos equipos. Los jugadores le pidieron que afloje en el tema físico porque estaban cansados”, aseguró Kesman.

Petición que finalmente marcó el quiebre entre los jugadores y Bielsa. “Nunca hubo una relación con los jugadores, nunca fue fluida. Es un entrenador tóxico. Que le hizo muy mal al fútbol uruguayo. Esto es un fracaso”, sentenció.

En resumen:

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos tras perder 1-0 ante España.

El relator Alberto Kesman calificó la campaña como un “fracaso absoluto” debido a las decisiones de Marcelo Bielsa.

Kesman criticó la excesiva exigencia física del entrenador y la mala relación que mantuvo con el plantel.