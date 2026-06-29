Juan Manuel Llop, quien fue entrenador del Decano durante siete meses en 2011 y ganó dos títulos bajo la tutela del Loco en Argentina, salió en defensa del DT luego del fiasco uruguayo en la Copa del Mundo.

Este director técnico fue una osada apuesta de Santiago Wanderers para tomar el mando del plantel que dirigía Jorge Garcés para afrontar la temporada 2011 y estuvo muy atento a todo lo que ocurrió con Marcelo Bielsa y el estruendoso fracaso de Uruguay en el Mundial 2026.

Se trata de un entrenador que en su época de jugador, fue bicampeón con el Newell’s Old Boys del Loco que ganó dos títulos del fútbol local y fue finalista de la Copa Libertadores de América en 1992. Aunque su estadía en el Decano del fútbol chileno duró hasta agosto del mismo año en que llegó.

Las referencias son para Juan Manuel Llop, otrora volante central que fue clave en la Lepra que el adiestrador rosarino casi puso en la cima del continente. “Me encantó la autocrítica de Marcelo, eso que dijo que no le dejó nada a Uruguay”, manifestó el Chocho en una conversación con DSports Radio.

Juan Manuel Llop en su etapa de entrenador wanderino. (Andrés Piña | Photosport).

“No sé si hay algún futbolista que diga lo que dijo él, eso habla bien del tipo. El tema de Bielsa comenzó con las declaraciones de (Luis) Suárez”, apuntó Llop, quien se refería a la suerte de motín que generaron las palabras del histórico delantero de la Celeste cuando criticó el proceso que lideraba el exseleccionador de Chile.

Llop añadió otro incidente público en el ciclo de Bielsa al mando del combinado uruguayo. “Con lo de (Agustín) Canobbio también. Viste que cuando el río suena…”, detalló el DT, quien también trabajó en Barcelona de Ecuador y Racing Club de Argentina, además de los wanderinos. “Me echó la culpa de una derrota”, dijo en su momento el extremo, hijo de un exjugador de Cobreloa.

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El ex DT de Wanderers Juan Manuel Llop analiza a Bielsa en el Mundial 2026: “Si el grupo está comprometido…”

Juan Manuel Llop salió de Santiago Wanderers a fines de julio de 2011 tras una derrota frente a Ñublense y siempre se declaró un admirador acérrimo de Marcelo Bielsa, incluso después del terrible traspié con la Celeste en el Mundial 2026.

De todas maneras, el Chocho Llop parecía tener claro el final de todo. “La película terminó mal, eso pasó con Uruguay. Cuando tienes que reunirte con referentes, como se tuvo que reunir, el barco está en problemas”, describió el estratego, quien hoy adiestra al Deportivo Santo Domingo en la Serie B de Ecuador.

Marcelo Bielsa en el duelo que Uruguay perdió ante España. (David Ramos/Getty Images).

“Cuando el grupo está comprometido, todo funciona solo. No hace falta hablar”, sentenció el estratego de 63 años, quien en su época de futbolista trató de quedarse con lo mejor que le ofreció Bielsa en Newell’s Old Boys, mismo club donde el Loco popularizó su grito “Ñubels carajo”.

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Con el tiempo, Llop describía así el trabajo del rosarino en los Leprosos. “Marcelo era un obsesivo que involucró una metodología nueva con nosotros. Fuimos consecuentes y nos dio muy buenos resultados. Fue uno de los mejores entrenadores que tuve durante mi carrera”, apuntó en un recuerdo que hizo la AFA sobre Newells.

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