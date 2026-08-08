El defensor ya está en el país y arribó a Santiago con los colores del cuadro albo, al que se une tras su paso por Atlético Mineiro.

Colo Colo se activa antes del cierre del libro de pases. A la archiconocida contratación del arquero Vozinha, se suma el defensor central Iván Román, quien ya es un albo más.

Tras no ser considerado por el entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, el club brasileño le buscó equipo al zaguero chileno, quien llega al cuadro albo para el cierre de la temporada.

Román, de 20 años, viene en calidad de cedido por un año y medio al Cacique, es decir, con la idea se sumar experiencia en la Copa Libertadores 2027, a la que está muy cerca de clasificar el líder del fútbol chileno.

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Iván Román llega a Chile para cerrar su fichaje en Colo Colo

La negociación de Blanco y Negro con Atlético Mineiro fue rápida, de hecho se selló en un par de días y el jugador ya está en Santiago, para unirse a la disciplina del entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz.

Iván Román llegó a Chile este sábado y conversó con los medios de comunicación presentes en el aeropuerto, entre ellos RedGol, donde dijo de forma escueta que está dichoso del nuevo paso en su carrera.

“Todo bien. Feliz, contento. Cumplo un sueño, contento”, dijo a la rápida el seleccionado nacional sobre su arribo al elenco nacional.

Iván Román vestirá su tercera camiseta en su corta carrera, tras sus pasos por Palestino, Atlético Mineiro y ahora Colo Colo.

En síntesis

Iván Román llega a Colo Colo cedido por un año y medio desde Atlético Mineiro.

llega a Colo Colo cedido por un año y medio desde Atlético Mineiro. El zaguero de 20 años se suma al plantel dirigido por el DT Fernando Ortiz.

se suma al plantel dirigido por el DT Fernando Ortiz. El club albo también concretó la llegada del arquero Vozinha para esta temporada.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera