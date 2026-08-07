Postula al premio Puskás: Zampedri se anota con golazo en sufrido triunfo de la UC ante Cobresal

El cuadro de Garnero vuelve a sumar de a tres puntos y queda como escolta de Colo Colo. Ahora se enfoca en Estudiantes y la llave por Copa Libertadores.

Universidad Católica sufrió más de la cuenta para volver a los triunfos en la Liga de Primera. El cuadro de Daniel Garnero superó por 2-0 a Cobresal con genialidad de Fernando Zampedri y vuelve a ser escolta de Colo Colo. Pero en la franja dan vuelta la página rápidamente y se mentaliza para el gran apronte del año en la Copa Libertadores.

La UC tuvo que esperar hasta el minuto 59 para abrir el marcador. Lo que consiguió con más que una ayuda de su rival. Esto porque Diego Corral ganó por la banda derecha y sacó centro venenoso. En su intento por sacar el balón, Guillermo Pacheco terminó conectado la pelota y está ingresó sobre el arco de Matías Olguín que más allá del resultado fue figura con sus impresionantes tapadas.

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Con el paso de los minutos, Daniel Garnero fue moviendo las piezas para darle minutos a las alternativas cruzadas. Así fue como en el minuto 87 se registró la gran ovación de la jornada ante el ingreso de Gary Medel para final la puntería de cara a la llave de Copa Libertadores que se viene la próxima semana.

Pero antes que se bajara el telón, apareció el sempiterno goleador de la franja. Tras un largo despeje de Vicente Bernedo, Fernando Zampedri ganó un balón dividido fuera del área grande y de volea la clavó al ángulo derecho para cerrar la noche por un 2-0 sin complicaciones. Lo que algunos hasta postularon para el premio Puskás al mejor tanto de la temporada.

“Fue un partido muy difícil. Fue muy friccionado. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Sobre el final llegó la de Fer. Sabemos que si tiene una nos va a dar tranquilidad”, recalcó Garnero aliviado tras el pitazo final.

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Con este resultado, los cruzados pasan a ser segundos en la Liga de Primera a la espera de lo que pueda hacer Universidad de Chile. Pero ahora el foco de los dirigidos por Daniel Garnero se pone en la Copa Libertadores.

Universidad Católica viaja a Argentina para medirse ante Estudiantes de La Plata este martes 11 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi. La revancha será el 18/8 en el Claro Arena en el mismo horario.

Por el otro lado, Cobresal no logra seguir en racha y ahora se queda en el 15° puesto con 17 puntos. Por lo que sigue en zona de descenso directo. Ahora Gustavo Huerta buscará enfocar al equipo en el partido frente a Deportes Concepción el 28/8 ya que puede ser clave para salir de los puestos de peligro.