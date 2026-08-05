Colo Colo buscará seguir firme en la cima del torneo ante La Calera que necesita sumar para salir del fondo de la tabla.

Colo Colo junto a su main sponsor Jugabet, sigue liderando la Liga de Primera con 42 puntos en 17 fechas, marcando 14victorias y apenas tres derrotas, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

En la fecha 18, el equipo dirigido por Fernando Ortiz buscará mantener su sólido rendimiento cuando visite a Unión La Calera, que vive una realidad muy distinta. Los Cementeros son colistas con 13 unidades y llegan tras caer por 4-0 ante Cobresal.

Este encuentro se puede apostar en Jugabet, donde los Albos son favoritos pues pagan 1.94. Es decir, si juegas 10 mil pesos, ganas 19.400. El triunfo de los Tomateros paga 4.35 y el empate 3.69.

Los albos se mantienen liderando la Liga de Primera – Photosport

Colo Colo vs. Unión La Calera: Hora y dónde ver

Colo Colo vs. Unión La Calera juegan este domingo 9 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 18 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Uní Uní, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026