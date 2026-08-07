Deportes Antofagasta golea a Unión Española en Santa Laura: Así queda la tabla de la Primera B

El elenco de Luis Marcoleta superó por 3-0 a los hispanos y se mete en la parte alta por la lucha por el ascenso.

Deportes Antofagasta abrió la fecha 19 con una sorpresa de aquellas en la Primera B. El elenco dirigido por Luis Marcoleta superó por 3-0 a Unión Española en el Estadio Santa Laura y ahora se mete de lleno en la lucha por el anhelado ascenso.

El primer golpe llegó al cierre del primer tiempo y fue para la visita. Desborde de Simón Ramírez por la banda derecha y Adrián Cuadra en el corazón del área logró con certero remate poner el 1-0 justo cuando el juez Francisco Gaggero se alistaba a finalizar la etapa inicial.

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En el complemento Unión Española con más garra que fútbol fue en busca de la hazaña, pero no pudo revertir la historia. En el 76’, Cuadra sacó un tiro de esquina venenoso y José Bandez en su primer contacto con el balón marcó de cabeza el 2-0. Pero la guinda de la torta llegó cuatro minutos más tarde.

Sebastián Leyton aprovechó un rebote en plena área de Unión y con potente remate superó a Julio Fierro y sentenció la historia por 3-0.

“La entrega del equipo hizo merecedor del triunfo”, indicó de entrada Adrián Cuadra,donde hizo mención al partidazo de su compañero Mathias Suárez que durante la jornada perdió a su abuela materna. Pese a ello, el defensa la honró dentro de la cancha con un partidazo y siendo pieza clave en la zaga.

“Hemos agarrado una buena racha junto con la Copa Chile. Unión es un rival bastante duro, pero tuvimos la chance de abrir el marcador en el momento preciso. En el complemento aprovechamos y salieron los otros dos goles”, recalcó Cuadra que justamente fue elegido como la figura del partido por TNT Sports.

Por su parte la parcialidad hispana desaprobó la presentación del equipo y cantó contra la dirigencia por el papelón registrado en el Estadio Santa Laura y que los aleja de la parte alta de la tabla.

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Con el triunfo de los dirigidos por Luis Marcoleta, el cuadro de Antofagasta trepa a la tercera posición con 29 unidades y se afianza en la Liguilla. Mientras que Unión Española queda novena con 25 y fuera justamente de la zona de clasificación a la fase final por el segundo cupo del ascenso.

Ahora la próxima fecha, los dirigidos por Ronald Fuentes buscarán volver a los triunfos cuando visiten a Puerto Montt el 11 de agosto. Mientras que Antofagasta el 12/8 recibe a Santiago Wanderers.

“Vamos partido a partido y ahora hay que prepararse para un rival duro como Santiago Wanderers que utiliza mucho canterano”, recalcó Cuadra para los desafíos que se vienen para los Pumas.