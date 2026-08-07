Este viernes debuta oficialmente la revisión de jugadas en el duelo entre Unión Española y Deportes Antofagasta.

La Primera B enfrenta un importante cambio en plena definición del torneo 2026. Es que la Liga de Ascenso Caixun ahora suma un importante refuerzo: el Video Assistant Referee.

La modalidad conocida popularmente como el VAR llega finalmente para la categoría en un momento clave donde se avecina la recta final de definiciones. Por lo mismo, fue aplaudida por todos los elencos que sueñan con el retorno a la máxima categoría.

ver también Sanhueza no lo quería: pasó por la selección chilena, no jugó en 2026 y llega a Temuco tras despido del DT

El debut será en uno de los partidos más atractivos de la fecha 19. Esto completa el encuentro entre Unión Española y Deportes Antofagasta en el Estadio Santa Laura lo que está programado a las 18:00 horas.

Los hispanos tienen 25 unidades y vienen de caer por 3-2 frente a Magallanes. Mientras los pumas tienen 26 puntos, y llegan a Independencia tras la contundente goleada por 5-1 a San Felipe. Duelo que será clave para meterse de lleno en zona de Liguilla y acercarse a la parte de la tabla.

¿Cómo funciona el nuevo VAR de la Primera B?

Tal como se indicó, está modalidad del VAR contempla una importante modificación con lo que se ve generalmente en la Liga de Primera. Ahora, para abaratar costos, todo el equipo de revisión de jugadas estará ubicado en Santiago.

Lo que permitirá una mayor rapidez de las polémicas dentro de la cancha. El sistema operará en coordinación con TvTel, y los especialistas indican que no habrá delay pese a la distancia a los estadios. Además dicha sala de revisión de jugadas se ubicará en las oficinas de La Red en Quilín.

Tweet placeholder

“Mantiene los mismos protocolos de comunicación y las especificaciones técnicas utilizadas en la operación del VAR, garantizando un funcionamiento eficiente y confiable durante el desarrollo de los partidos”, recalcaron desde la ANFP. En medio del Mundial se probó en cerca de 30 partidos, para afinar todo tipo de detalles y acondicionar de la mejor forma a los referís nacionales.

Esto a su vez permitirá que se pueda implementar en todos los partidos de la Liga de Ascenso Caixun. Lo que era una de las peticiones que se hizo presenten a lo largo de toda la primera rueda. Por lo que se esperan pueda beneficiar el juego y evitar polémicas en la recta final de temporada tanto para el campeón, la Liguilla y el descenso.

¿Cómo va la tabla de la Primera B?

Hasta el momento el puntero de la Primera B es Cobreloa con 33 puntos. Luego le sigue de una unidad, Santiago Wanderers. Tras ello, vienen San Marcos de Arica y Puerto Montt con 29. Por lo que la lucha por la punta sigue apretada.

Mientras que en el fondo de la tabla sigue Rangers de Talca con solo cinco unidades. En el puesto 15° se ubica Deportes Santa Cruz con 12 y luego en el 14° Unión San Felipe con 16.