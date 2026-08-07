Las miradas de los hinchas nacionales estarán puestas este fin de semana en el duelo más atractivo del torneo. Ojo con el canal para seguirlo en vivo.

Alerta de partidazo en el fútbol chileno. La gran noticia es que la fecha 18 de la Liga de Primera tendrá el duelo más atractivo y un Clásico del torneo por pantalla abierta.

Se trata del encuentro entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena. Ambos elencos son archirrivales históricos y chocarán en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas llegan con mejor presente, sextos con 24 puntos en la tabla.

Por su parte, los granates vienen golpeados tras caer ante O’Higgins y miran de reojo el descenso. El elenco de Felipe Gutiérrez ocupa la plaza 13° de la Liga de Primera, con 19 unidades y a dos de caer a Primera B.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs La Serena?

El partido entre Coquimbo Unido vs La Serena se jugará este sábado 8 de agosto, a las 17.30 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso. Podrá verse en vivo a través de la señal 2 del 13, T13 en Vivo, la aplicación 13Go y el sitio 13.cl.

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Por otra parte, el encuentro también estará disponible por TNT Sports Premium en TV y también en streaming de la señal. Esto último, bajo la app HBO Max con el plan TNT Sports.

Hernán Caputto, DT de Coquimbo, dijo en la previa a RedGol que es una “semana linda, pero dura. Siempre hay mucha rivalidad, pero aparte de esto, por todo lo que pasó en la región con el clima, más allá de la rivalidad, es importante que todos estemos de acuerdo en ayudar en la construcción”.

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Por su parte, Felipe Gutiérrez se juega el puesto en la banca de La Serena y avisó que “entendemos que para nosotros cada rival es duro y Coquimbo tiene un año bastante importante en su rendimiento. La posibilidad de hacer un buen partido será muy influyente para lo que viene en la temporada”.