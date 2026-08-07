El Pije busca levantar cabeza tras el remezón que provocó la salida de Arturo Sanhueza en la banca. Un viejo conocido asoma en su reemplazo.

Deportes Temuco vive vientos de cambio en la Primera B del fútbol chileno. El elenco propiedad de Marcelo Salas viene de despedir a Arturo Sanhueza como entrenador, tras los últimos malos resultados.

Por ahora, Sebastián Domínguez tomó interinamente el equipo y la dirigencia ya está de cabeza buscando rápidamente a su reemplazo. Es ahí donde comenzó la danza de nombres rondando por La Araucanía.

Los primeros entrenadores que aparecieron en el radar del Pije fueron Jaime Vera y Miguel Ramírez. Sin embargo, un viejo conocido de la categoría se metió por los palos y está muy cerca de estampar la firma.

Dirigió hace poco en Primera B y se acerca a Temuco

Deportes Temuco busca a Emiliano Astorga como su nuevo entrenador para este segundo semestre en la Primera B. El DT viene de dirigir en Puerto Montt este año, donde renunció acusando razones personales.

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“Solo faltarían detalles para concretar la firma de Emiliano Astorga como nuevo director técnico de Deportes Temuco“, reportó el medio local Ufro Deportes. Es ahí donde nace la inquietud de si el DT puede ir al Pije tras haber salido hace poco de Puerto Montt.

Astorga dejó la banca de los salmones el 26 de mayo pasado y según las bases de Primera B, “ningún Director Técnico podrá ser inscrito en más de un club de la misma división durante la misma temporada, ni cumplir funciones como tal antes de los 60 días siguientes al término de la relación laboral con el club anterior”.

Por eso, está todo en regla para que el experimentado estratega pueda estampar la firma. Emiliano Astorga ha dirigido en Primera B clubes como Rangers, Puerto Montt, Cobreloa y Copiapó, entre otros.