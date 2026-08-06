Deportes Temuco cayó 4-1 en casa ante Deportes Copiapó el pasado lunes y ardió Troya en el sur del país. Es que Arturo Sanhueza venía sumamente cuestionado en la banca y era un hecho que sus días estaban contados.
Fue así que este jueves se oficializó su adiós, donde Marcelo Salas golpeó la mesa como jefe de los albiverdes y desvinculó al tetracampeón de Colo Colo. El Pije hizo el anuncio del adiós del DT con un lapidario comunicado.
“Se ha decidido poner término a la relación contractual con el Sr. Arturo Sanhueza y su cuerpo técnico, lo cual ya se les ha sido comunicado”, informó el elenco de La Araucanía.
Los números de Sanhueza y el futuro de Temuco
Arturo Sanhueza deja Deportes Temuco fuera de puestos de clasificación a la liguilla del ascenso en la Primera B. El DT se despidió en la posición 10°, a dos puntos de la postemporada.
Sanhueza tomó el equipo el año pasado tras la salida de Mario Salas, salvando al Indio Pije de caer a Segunda División. En esta temporada tuvo una irregular campaña, donde los últimos malos resultados sentenciaron su adiós.
En relación a su reemplazante, Marcelo Salas y compañía se tomarán su tiempo en la Primera B del fútbol chileno. Según avisó el club, “próximamente informaremos las decisiones respecto de quien encabezará la dirección técnica de nuestra institución”.
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“Mientras tanto, continuamos trabajando y preparando nuestro próximo encuentro, de este sábado (vs Magallanes), por un cuerpo técnico interino”, cerró el equipo de Deportes Temuco.