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Primera B

Marcelo Salas borra a un tetracampeón de Colo Colo: Arturo Sanhueza es despedido como DT de Temuco

El Matador golpeó la mesa y el club anunció la desvinculación del entrenador, quien venía cuestionado tras la última goleada sufrida en Primera B.

Por Nelson Martinez

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Remezón en la banca del Pije tras caer goleado en casa.
© Photosport.Remezón en la banca del Pije tras caer goleado en casa.

Deportes Temuco cayó 4-1 en casa ante Deportes Copiapó el pasado lunes y ardió Troya en el sur del país. Es que Arturo Sanhueza venía sumamente cuestionado en la banca y era un hecho que sus días estaban contados.

Fue así que este jueves se oficializó su adiós, donde Marcelo Salas golpeó la mesa como jefe de los albiverdes y desvinculó al tetracampeón de Colo Colo. El Pije hizo el anuncio del adiós del DT con un lapidario comunicado.

“Se ha decidido poner término a la relación contractual con el Sr. Arturo Sanhueza y su cuerpo técnico, lo cual ya se les ha sido comunicado”, informó el elenco de La Araucanía.

Los números de Sanhueza y el futuro de Temuco

Arturo Sanhueza deja Deportes Temuco fuera de puestos de clasificación a la liguilla del ascenso en la Primera B. El DT se despidió en la posición 10°, a dos puntos de la postemporada.

Photosport

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Sanhueza tomó el equipo el año pasado tras la salida de Mario Salas, salvando al Indio Pije de caer a Segunda División. En esta temporada tuvo una irregular campaña, donde los últimos malos resultados sentenciaron su adiós.

En relación a su reemplazante, Marcelo Salas y compañía se tomarán su tiempo en la Primera B del fútbol chileno. Según avisó el club, “próximamente informaremos las decisiones respecto de quien encabezará la dirección técnica de nuestra institución”.

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“Mientras tanto, continuamos trabajando y preparando nuestro próximo encuentro, de este sábado (vs Magallanes), por un cuerpo técnico interino”, cerró el equipo de Deportes Temuco.

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