El multicampeón con la UC que celebró por las calles de Chile el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

A través de redes sociales el volante Diego Buonanotte festejó junto con su familia la remontada de la albiceleste en el Mundial.

La selección de Argentina logró un nuevo batacazo en el Mundial. Pese a estar en desventaja por el gol de Anthony Gordon, el equipo liderado por Lionel Messi logró dar vuelta el marcador.

Primero en el 85’ con gol de Enzo Fernandez y luego en el 91’ con anotación de Lautaro Martínez que derrumbo el amarrete planteamiento de Thomas Tuchel.

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Remontada que desató los festejos en el Mundial, en todo Argentina y hasta en el sur de Chile. Esto porque tanto Diego Buonanotte como Enzo Lettieri de Deportes Temuco, siguieron de cerca cada detalle de su selección.

El multicampeón con Universidad Católica y su compañero que militó en Chacarita y Nueva Chicago, ahora hicieron patria en Deportes Temuco. Por lo que se reunieron para seguir en familia este importante paso de su selección.

Lionel Messi disputará una nueva final en el Mundial 2026. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

A tal punto llegó la emoción por la albiceleste, que tras el pitazo final del juez Ismail Elfath, recorrieron las calles de Temuco con la bandera de Argentina y celebrando el nuevo paso a la final. Lo que quedó registrado en las redes sociales de Buonanotte.

¿Cuándo es la final del Mundial?

El Mundial 2026 llegó a su fin y sus últimos partidos serán este fin de semana. El sábado 18 de julio a las 17:00 horas se disputará el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia.

Ahora la anhelada final será al día siguiente, el 19 de julio y su horario está fijado para las 15:00 horas. Además contará con show en la previa, entretiempo y post partido.