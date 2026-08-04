“Se equivocó”: El fuerte cruce de Arturo Sanhueza tras sufrir goleada ante Copiapó

El DT lamentó la goleada por 4-1 en el Germán Becker que deja a Temuco fuera de zona de Liguilla y lo ubica entre los peores locales.

La Primera B se pone al rojo vivo. Deportes Copiapó cerró la fecha 18 con el batacazo por 4-1 sobre Deportes Temuco. El elenco de Héctor Almandoz superó de principio a final Pije y con triplete de Manuel López se afianza en la parte alta de la tabla.

Realidad totalmente distinta a Temuco que no hace pie de local en el Estadio German Becker y con la reciente derrota, ahora es el peor local de la categoría con solo dos triunfos.

ver también Con triplete de Manuel López: Copiapó sorprende a Temuco y cambia la tabla de la Primera B

Por lo que solo supera a Santa Cruz que tiene una victoria y Rangers que no ha sabido de triunfos está campaña.

Bajo este escenario, todas las críticas apuntaron a Arturo Sanhueza. Lo que se reflejó en la conferencia post partido. “No son buenas noches. Estuvimos en el partido 10 minutos. Luego fuimos superados. No soy de buscar excusas. Se jugó un muy mal partido”, confesó el adiestrador.

“Yo soy el máximo responsable. El equipo como jugó, yo soy el máximo responsable. No tengo problema en asumirlo”, complementó.

La mala racha de Arturo Sanhueza: fuerte cruce tras caída ante Copiapó

El tema es que los ánimos no son de los mejores en el Estadio Germán Becker. Con la goleada sufrida frente a Deportes Copiapó, sumado al bajo rendimiento en Copa Chile, ya son siete partidos sin saber de victorias.

“Quiero que siempre le vaya bien a Temuco. Nosotros hemos trabajado en conjunto, junto a don Raúl (Jelvez), junto a Marcelo (Salas), tenemos una conversación con ellos, para ver que es lo que piensan”, confesó el ex Colo Colo sobre su continuidad.

Pero en plena conferencia de prensa también tuvo un fuerte cruce con los periodistas que exigieron resultados y le sacaron en cara ser de los peores locales. “El equipo hace rato venía jugando así, menos mal se dio cuenta”, enfatizaron.

“Menos mal no estoy de acuerdo con usted, sino Temuco seguiría peleando el descenso como en años anteriores”, indicó Sanhueza.

“Se equivocó en lo que yo dije. Usted no fue. Pero déjeme terminar. Yo dije que de cada equipo analizamos los últimos cuatro partidos”, agregó molesto por la situación Sanhueza.

Ahora el Pije debe dar vuelta la página y el próximo 8 de agosto le toca jugar nuevamente de local ante Magallanes. Tras ello, el 13/8 será visitante ante San Luis.

En resumen:

Deportes Temuco perdió por 4-1 ante Copiapó y sale de zona de Liguilla

Arturo Sanhueza protagonizó fuerte pelea con periodistas tras la derrota en el Germán Becker

El próximo partido de Temuco será de local ante Magallanes por la Primera B