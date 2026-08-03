Cambio radical en la Primera B: llega el debut definitivo del VAR

El partido de este lunes entre Deportes Temuco y Copiapó será el último sin la revisión de jugadas.

La Primera B está al rojo vivo con la disputa tanto en la parte alta como en la baja. Por lo mismo, se hace imperioso tener el VAR para evitar polémicas arbitrales.

Un tema que ha sido pedido por los protagonistas de la Liga de Ascenso Caixun desde el inicio de temporada. Incluso en la reciente fecha 18 se volvió a exigir la implementación del árbitro asistente de video.

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“Los errores arbitrales nos vienen perjudicando. Hay muchas cosas en contra de nosotros. Es complicado porque estamos contra 13 o 14”, lamentó Juan Ignacio Dobbletta de Deportes Santa Cruz tras la caída por 3-1 ante Santiago Wanderers.

Reclamo que se hizo presente ya que el elenco comerciante tiene 12 unidades y está 15°, por lo que sigue a la caza de Rangers que aún es colista con cinco unidades.

El VAR ahora llega a la Primera B desde la fecha 19

¿Cuándo debuta el VAR en la Primera B?

El tema es que este lunes 3 de agosto marcara un antes y un después en la Primera B. A partir de las 20:00 horas el Estadio Germán Becker recibe a Deportes Temuco ante Copiapó. Lo que será justamente el último partido de la división sin VAR.

Según indica el sitio Primera B Chile, ya desde la fecha 19, que comienza el viernes 7 de agosto con el partido entre Unión Española y Antofagasta, se implementa la nueva tecnología.

Lo que será el inicio del VAR en la Liga de Ascenso Caixun y que permitirá tener dicha medida para los árbitros de cara al cierre de temporada y para la Liguilla.