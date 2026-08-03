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Fútbol chileno

Mauricio Isla ve el final del camino en el fútbol: “Está difícil el último baile”

El bicampeón de América abre su corazón con sus seguidores en redes sociales, donde bromea con ser ayudante de Claudio Bravo.

Por Cristián Fajardo C.

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Mauricio Isla ha estado todo el 2026 sin equipo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTMauricio Isla ha estado todo el 2026 sin equipo.

Mauricio Isla comienza a comprender que el retiro del fútbol está cada vez más cerca, donde nuevamente no está encontrando equipo para poder realizar el último baile.

Así al menos lo ha dejado demostrado con sus seguidores en las redes sociales, porque se ha abierto a responder interrogantes de los hinchas que lo quieren ver otra vez en una cancha.

Pero el bicampeón de América fue sincero con una seguidora cuando le escribió en su Instagram “me gustaría verte jugar el último baile”, lo que trajo una respuesta inmediata.

“Está difícil el último baile. Saludos”, fue el mensaje que escribió Isla en los comentarios de una foto que compartió con su pareja, dejando en claro que el fútbol está cada vez más lejos.

Mauricio Isla bromea con una dupla técnica con Claudio Bravo.

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Huaso Isla se sincera con los hinchas en sus redes

No fue la única interrogante que le tocó responder a Mauricio Isla en sus redes sociales, con los hinchas que siguen esperando verlo cerca del fútbol, con creativas interrogantes.

Un seguidor le dijo que le gustaría verlo algún día como entrenador de un equipo de fútbol, lo que el Huaso aprovechó para bromear: “Ayudante de Claudio (Bravo)”.

Incluso otro nostálgico de la Generación Dorada con la selección chilena, lo trasladó a los buenos años, para decirle que le faltó verlo en más mundiales con la Roja.

“Sí, creo que nos merecíamos otro Mundial, tenía compañeros extraordinarios”, fue muy humilde el Huaso.

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