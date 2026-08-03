Leandro Navarro anotó la apertura de la cuenta vs Deportes Santa Cruz y luego de haber sido distinguido como el mejor jugador por la transmisión de TNT Sports, le mandó un cariñoso saludo a un comentarista que tuvo de compañero.

El capitán de Santiago Wanderers es además una figura del equipo Caturro que continúa en la lucha por la cima de la Primera B 2026. Se trata de un mediocampista argentino formado en las inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde estaba cuando el club ganó la Copa Libertadores de América.

Las referencias son para Leandro Navarro, el portador de la jineta wanderina. Le apodan la Bomba y ya es el tercer club chileno que defiende en su carrera. Antes lo hizo en Cobresal y en Deportes Iquique. Además, abrió la cuenta en el trabajado triunfo ante Deportes Santa Cruz.

Dejó literalmente parado a su compatriota Juan Dobboletta con un tiro espectacular. La pelota se clavó en un lugar imposible. Por eso mismo, Navarro fue elegido como el mejor jugador del encuentro por TNT Sports. “Los destacados somos el equipo”, aseguró en la estación televisiva.

Leandro Navarro festejó su sexto gol en la Liga de Ascenso 2026. (Manuel Lema/Photosport).

“Fue un partido muy difícil, la cancha no estaba en las mejores condiciones. Lo sacamos adelante como pudimos y seguimos ahí arriba. No creo que hayamos podido hacer un buen juego: había que ser inteligente, jugar como se podía. Nos vamos contentos por ganar”, manifestó Navarro.

“Santa Cruz al final sumó más gente arriba, en esa inferioridad que teníamos atrás me intenté sumar. Lo sacamos bien adelante, hicimos un buen partido y nos vamos contentos.”, añadió el “5” sobre su rol como zaguero en los últimos minutos.

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Leandro Navarro, la figura de Wanderers que recuerda las prácticas con Ramón Fernández

Ramón Fernández estuvo de comentarista para TNT Sports en la transmisión que escogió a Leandro Navarro como la figura en la victoria por 3-1 de Santiago Wanderers ante el cuadro santacruzano. Por eso mismo, el otrora volante ofensivo que jugó en Universidad de Chile, O’Higgins y Colo Colo le pidió un favor al periodista Roberto Vallejos.

Le solicitó recordar la época en Deportes Iquique para saber quién le había enseñado a mejorar la pelota detenida. “Con él practicaba mucho. Tuvimos alguna que otra pelea para ver quién pateaba. Yo lo respetaba”, dijo Navarro entre risas.

Ramón Fernández celebra en Deportes Iquique, donde coincidió con Leandro Navarro. (Alex Diaz/Photosport).

“Es una persona más grande y con mucha trayectoria. Lo admiro y quiero mucho. Aprendí mucho de él, le mando un saludo”, manifestó la Bomba Navarro, quien le hizo honor a su apodo de la mejor manera posible. Con un trallazo imposible para Dobboletta.

Por cierto, cuando Navarro fue consultado por su preferencia de ubicar los tiros libres fue claro. No hay secretos. “Hay excepciones. El otro tiro libre que hice, a Puerto Montt, fue al palo del arquero. Voy viendo de acuerdo a cómo se presente la situación”, sentenció el mediocampista de 34 años, un bastión en el cuadro dirigido por Francisco Palladino.

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