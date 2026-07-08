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Fútbol chileno

Jugó tanto en U de Chile como en Colo Colo y deja la grande al decir cuál camiseta pesa más

Un talentoso "10" que vistió ambas camisetas fue "apretado" en pleno programa, pero decidió jugársela en una respuesta que sacó ronchas.

Por Nelson Martinez

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Recordado jugador que pasó por ambos equipos se la jugó en la respuesta.
© Photosport.Recordado jugador que pasó por ambos equipos se la jugó en la respuesta.

Colo Colo y la U de Chile son archirrivales por naturaleza. En una historia de nunca acabar, cada hinchada y jugador defiende sus colores a la hora de hablar cuál es más grande en nuestro fútbol.

Por eso, uno que se complicó entero a la hora de la consulta fue Ramón Fernández. El recientemente retirado volante vistió ambas camisetas y se la terminó jugando a la hora de comparar ambos elencos.

“Ramón, escúchame, ¿qué camiseta según tú pesa más, la U o Colo Colo?”, le consultó Manuel Neira en el programa Esto Queda Acá. Eso, ante la mirada de Rafael Olarra en la contraparte, un indiscutido hincha azul.

Ramón Fernández se la juega completa

Primero con intención de patear la respuesta, pero ante las presiones del panel, Ramón Fernández respondió. Para el “10” que la rompió en equipos como O’Higgins, la camiseta de Colo Colo pesa más.

Photosport

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“Uff, qué pregunta brava, que me puteen eh. No sé si la pregunta es cuál pesa más, la presión… Pero bueno me la juego, la de Colo Colo”, lanzó el argentino nacionalizado chileno.

Ramón Fernández jugó en los albos desde el 2016 hasta fines del 2017, donde se coronó campeón del torneo Transición de ese año. En tanto, en la U jugó desde el 2013 hasta el 2015, también siendo campeón en el Apertura 2014.

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Sin duda su gran deuda pendiente fue lograr un título con O’Higgins, otro de los equipos de sus amores en Chile. Con los celestes perdió la final del Apertura 2012 y dejó escapar increíblemente el título en el Clausura 2016, en la última fecha.

El video:

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