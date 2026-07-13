El "9" de Santa Cruz la rompe este año en el equipo que pelea en la parte baja de la tabla. Un viejo conocido del club asoma en el horizonte.

Diego Arias es la indiscutida figura de la Primera B en este primer semestre. El artillero que llegó desde Santiago Morning se ha mandado un campañón en Deportes Santa Cruz.

Con 17 goles entre la Liga de Ascenso y Copa Chile, era un hecho que las grúas vendrían por él. Por eso en la zona del Cachapoal avisan que ya hay conversaciones para dar el salto en este mercado de pases.

“Hay conversaciones, nada formal, pero están las tratativas con Diego Arias, delantero de Santa Cruz que es opción en O’Higgins”, informó Maximiliano Figueroa, en Radio Rancagua.

El panorama de refuerzos en la región de O’Higgins

O’Higgins de Rancagua espera el veredicto final entre autoridades y ANFP para saber si se juega este sábado la final de Copa de la Liga. El duelo ante Coquimbo podría suspenderse debido al temporal histórico anunciado para la zona en esa fecha.

Es ahí donde el armado del plantel también sacude a los celestes. Es que desde México vienen con sus dólares a llevarse a figuras como Francisco González y Martín Sarrafiore. Eso, además de sondeos ecuatorianos por Omar Carabalí.

Ya dejaron el equipo Benjamín Schamine y Cristóbal Castillo, donde es un hecho también que Arnaldo Castillo partiría a Brasil antes de agosto. Por eso, urgen rápidos movimientos en delantera del Capo de Provincia.

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De avanzar con Diego Arias, llegaría a ser el reemplazante natural de Arnaldo Castillo, quien maneja una oferta del Chapecoense. Sobre el resto de sus figuras, partirían en agosto, después del duelo ante Boca Juniors, por Copa Sudamericana.