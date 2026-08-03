Viejos cracks del fútbol chileno, y que conocen el entorno albo, hablan del fervor en jóvenes hinchas por el golero de Cabo Verde.

Vozinha ya es oficialmente refuerzo y arquero de Colo Colo. El golero de Cabo Verde arribó como un rockstar al aeropuerto de Santiago el pasado domingo, ante un mar de hinchas albos.

Y dentro de la locura por el querido portero del Mundial 2026, los niños ocuparon un espacio importante en el recibimiento. Numerosas familias con jóvenes fanáticos marcaron la tónica, donde en el pueblo albo apuestan al boom por Vozinha en los menores.

“Inspira sacrificio, porque a la edad que tiene pudo lograr cosas importantes. Con mis hijos vimos la llegada y a los niños les inspira. Tengo a 200 niños (en escuelas) y todos esperaban la llegada de él, había fiebre de Vozinha”, dice Sebastián Toro.

Albos explican el fervor por Vozinha en los niños

Siguiendo con la locura en los pequeños por Vozinha, en el mundo del fútbol chileno salieron al paso. RedGol se contactó con ex jugadores que viven de cerca el fenómeno albo del golero de Cabo Verde con los jóvenes fanáticos.

“El efecto valórico de lo que uno quiere impregnar a los chicos en formación: sacrificio, amor, perseverancia y ganarle a la vida. Él representa la imagen del futbolista que anda en micro, de los que partimos así”, explica Agustín “Cucho” Salvatierra.

Por su parte, Juan Carlos Peralta, quien trabaja con escuelas de fútbol de Colo Colo, también analizó el fenómeno de Vozinha con los jóvenes hinchas albos que lo vieron en el pasado Mundial 2026.

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“Gran conmoción, tiene 40 años y es la revolución. Espero que sea buen aporte y no solo marketing, porque atrae mucha gente y que sea una motivación positiva para los niños”, sostuvo.