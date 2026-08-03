El arquero de Cabo Verde ya luce los colores de los Albos luego de su llegada a Chile.

Hasta que llegó Vozinha. Después de tanto ruido, rumores e incluso voces que decían que se caía, el arquero pisó Chile para ser nuevo jugador de Colo Colo.

El portero de Cabo Verde fue recibido por una multitud de hinchas albos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel. Su gran actuación en la Copa del Mundo 2026 lo hicieron una figura de nivel planetario, por lo cual hay mucha expectativa.

Vozinha vestido de albo

Josimar José Évora Dias llegó muy tarde el domingo a Santiago. Lejos de tomarse un descanso para recuperarse por el largo viaje desde Europa o intentar acostumbrarse al cambio de horario, se tuvo que levantar muy temprano este lunes para seguir con su incorporación a Colo Colo.

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Claro, por muy estrella que sea Vozinha, tiene que cumplir con un ritual del cual no escapa ningún refuerzo: los exámenes médicos. El jugador de 40 años debe superar los controles físicos que certifiquen que está al 100% para unirse al club más ganador del fútbol chileno.

El arquero de Cabo Verde llegó a la Clínica Meds para hacer los chequeos de rigor. En este lugar, se le pudo ver por primera vez con la indumentaria de Colo Colo. El cuidatubos llegó con el buzo negro de los Albos y saludando a los presentes. Así lo pudo graficar un video subido por el propio club.

El portero africano vivirá su primera experiencia en Sudamérica y viene desde el GD Chaves de la segunda división de Portugal. De hecho, los Albos son el club más grande en el que ha estado, luego de pasar por el fútbol de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia.

Una vez que Vozinha supere los exámenes, se espera que se integre lo más pronto posible a los entrenamientos del equipo de Fernando Ortiz. Los Albos son cómodos líderes del fútbol chileno y el salvador de Cabo Verde viene a dar la vuelta olímpica.