¿Qué número usará Vozinha en Colo Colo? El dorsal que puede llevar la nueva figura del fútbol chileno

El caboverdiano ya está en Chile y ahora falta resolver el número que llevará en su espalda en el cuadro albo.

El fichaje estrella del fútbol chileno se llama Josimar José Évora Dias, conocido popularmente como Vozinha, quien llega a Colo Colo tras su gran rendimiento en el Mundial 2026 con Cabo Verde.

El arquero de 40 años llegó a Chile la noche de este domingo, y tuvo un recibimiento de crack en el aeropuerto, donde lo esperaron cerca de mil hinchas colocolinos.

Vozinha tendrá su primer entrenamiento en el estadio Monumental recién este martes, y hay un dato clave a resolver: qué número llevará en su camiseta el portero africano.

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Los dorsales disponibles en Colo Colo que puede tomar Vozinha

Vozinha se hizo conocido mundialmente vistiendo la camiseta amarilla de Cabo Verde, donde lució el número 1, el cual no puede tomar en Colo Colo, ya que está inscrito con ese dorsal el lesionado Fernando de Paul.

El caboverdiano en su carrera casi siempre usó la 1, sin embargo, también optó por otras numeraciones. En Trencin de Eslovaquia utilizó el 91 y el 86. En Gil Vicente llevó el 86 y en FC Zimbru Chisinau el 89.

Las bases del fútbol chileno indican que los clubes pueden usar dorsales según el número de jugadores inscritos, es decir, si un equipo tiene 53 jugadores en su plantilla, la numeración irá del 1 al 53. Por esto, Vozinha no podrá usar el 91, en referencia a la Copa Libertadores de 1991, por ejemplo.

Vozinha tiene que elegir su dorsal en Colo Colo. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

De esta forma, le quedan pocas variantes al africano, quien deberá optar entre el 15, 16, 17, 33 y 53, los números que están disponibles en Colo Colo.

Una alternativa válida es que Vozinha tome la 16, camiseta que suelen tener los arqueros africanos y por la que puede optar el de Cabo Verde. Dicha duda se resolverá este martes en su presentación oficial en el estadio Monumental.

En síntesis

El arquero Vozinha llegó a Chile el domingo para incorporarse a Colo Colo .

llegó a Chile el domingo para incorporarse a . El futbolista usará un dorsal disponible entre el 15, 16, 17, 33 y 53.

entre el 15, 16, 17, 33 y 53. Su presentación oficial y primer entrenamiento en el club serán este martes.

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