El excapitán de Colo Colo jugó 70 minutos en el duelo que los Canallas le ganaron a la Banda Sangre y casi, casi fue protagonista de una acción defensiva espectacular que confundió totalmente a su compañero Jeremías Ledesma. Todo fue en tono de broma, por supuesto.

Vicente Pizarro fue titular en el triunfazo que Rosario Central consiguió ante River Plate en el estadio Monumental de Núñez, donde el equipo Canalla profundizó la crisis de la Banda Sangre. Desde 1911 que el cuadro Millonario no sufría cinco partidos ligueros perdidos en fila.

Pero eso ocurrió nuevamente en 2026 una vez que se consumó el triunfo por 1-0 ante los rosarinos. Para colmo de males en River, la única conquista del partido la anotó Nicolás Otamendi en contra. Una muestra más de que a uno de los clubes más grandes de Argentina no le resulta nada en este momento.

Aunque no sólo es mala suerte, también hay algo de eso: en el minuto 2 del segundo tiempo, el portero Jeremías Ledesma dejó escapar un balón de manera inexplicable. Se lo dejó servido a Tomás Galván, quien vio el arco desguarnecido. Pero no la rápida cobertura del defensor Ignacio Ovando.

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La salvada fue espectacular con una barrida que se ganó varias felicitaciones de sus compañeros. “Lo de Ovando vale un gol, te lo digo”, describió el relator de ESPN Sebastián Vignolo. Hasta ahí, nada que ver Vicente Pizarro. Pero apareció cuando el golero Ledesma reconstruyó la jugada.

Jeremías Ledesma estuvo a punto de protagonizar un blooper. (Getty Images).

“El Chino (Lucas Martínez Quarta) hace el taco, agarra un efecto la pelota. La cancha estaba fea, con arena. Y cuando la fui a agarrar se me fue directamente de las manos”, describió a TyC Sports el golero, quien tuvo un paso por River Plate antes de regresar al cuadro rosarino.

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Ledesma bromea con el “caradura” de Vicente Pizarro tras vencer a River Plate

El portero de Rosario Central echó bromas luego de la victoria ante River Plate y eso incluyó a Vicente Pizarro, quien al parecer se atribuyó un mérito que no le correspondía. “Felicité en el vestuario a Ovando, no sabía que la había sacado él”, expresó Conan Ledesma en el programa Paso a Paso.

“Pensé que la había sacado Vicente. Gracias me dijo el caradura. Gracias me dijo, pero ya está”, afirmó Ledesma, muy contento por llevarse los tres puntos al Gigante de Arroyito y, sin quererlo, profundizar un poco más la crisis institucional que vive la Banda Sangre.

Por lo pronto, el cuadro dirigido por Jorge Almirón debe afinar detalles para recibir a Aldosivi el 7 de agosto. Y después, abocarse por completo a la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores vs Corinthians pactado para el 13 de este mes en Argentina.

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Revisa el compacto del triunfo de Rosario Central vs River Plate