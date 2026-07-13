Este zurdo zaguero de 33 años que fue titular en Paraguay y se cruzó varias veces con el capitán de Francia en el duelo mundialero fue confirmado en el mismo club de la MLS donde irá Paulo Díaz.

Qué duda cabe, Kylian Mbappé ha sido una de las figuras del Mundial 2026 que organizan conjuntamente Canadá, México y Estados Unidos. El crack francés es junto a Lionel Messi el goleador del certamen. Ambos suman ocho goles. Y uno de los tantos que celebró el capitán de Les Bleus fue ante Paraguay.

Los galos vencieron por 1-0 a la Albirroja en un partido donde hubo mucho de pierna fuerte. Y gracias a un penal, Mbappé anotó el gol que eliminó a los pupilos de Gustavo Alfaro. En ese duelo, el atacante del Real Madrid tuvo un entredicho con el portero Orlando Gill.

También varios cruces fuertes con Junior Alonso, recio zaguero zurdo que dejó declaraciones desafiantes luego de la caída ante los europeos. “Habían dicho que no festejaban victorias si no eran contra Brasil. Los vi festejar y saltar pidiendo la hora”, dijo el defensor de 33 años.

Sigue la semifinal del mundial en casa con el mejor dúo pack de Entel.

Junior Alonso ante Kylian Mbappé en el Francia vs Paraguay. (Al Bello/Getty Images).

“Cada uno pelea con lo suyo, ellos convirtieron un gol de penal con el VAR. Tampoco les fue muy fácil, pero es parte del fútbol”, añadió el paraguayo, quien jugó en Boca Juniors de Argentina, el Lille de Francia, el Krasnodar de Rusia y el Atlético Mineiro de Brasil. Pero cambió de equipo y emigró a la Major League Soccer. Allí coincidirá con un chileno.

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Junior Alonso: del roce con Mbappé en el Mundial a jugar con Paulo Díaz en Estados Unidos

Junior Alonso no sólo dejó varios encontrones con Mbappé durante los octavos de final del Mundial 2026, pues luego del certamen se confirmó su traspaso a la máxima categoría de Estados Unidos. Firmó como refuerzo del Atlanta United, donde ya fue oficializado.

“Estoy muy feliz, espero poder entrenar aquí en Atlanta y verlos a ustedes. Fuerte abrazo”, aseguró Alonso en las breves declaraciones que difundió el club de la MLS, donde también jugó su compatriota Matías Galarza Fonda. Y pronto jugará el chileno Paulo Díaz.

Paulo Díaz cerrará su ciclo en River Plate con más de 200 partidos. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Así lo informó el periodista Germán García Grova hace un par de semanas, pues el Bombero no forma parte de los planes en River Plate de Argentina. Al punto que ni siquiera entrena junto al plantel dirigido por Eduardo Coudet en la pretemporada de la Banda Sangre.