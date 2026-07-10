Didier Deschamps salió a responder a los rumores de que el delantero tenga un poder especial al interior de su equipo.

El mundo de las redes sociales da para mucho, algo que está quedando demostrado en este Mundial 2026. La ola de memes que ha dejado esta cita planetaria es un caso de estudio, dejando en claro que los partidos también se juegan en el mundo del internet.

Hay uno en particular que tiene a Kylian Mbappé como uno de sus protagonistas. Para los que no conocen tanto del tema, este apunta a que es un “dictador” en los camarines de Real Madrid y Francia. Si hasta hay una canción que fue creada para graficarlo.

Al respecto habló Didier Deschamps, quien tras la victoria de los franceses sobre Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 negó que su pupila sea una especie de tirano dentro del camarín. Es más, aseguró que es un capitán ejemplar.

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Kylian Mbappé, el meme del momento en este Mundial 2026

El entrenador del combinado galo afirmó que “muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca”.

Sobre lo que fue la victoria sobre Marruecos, Deschamps aseguró que “en la primera parte, con ese penal parado y las tres ocasiones, nos faltó efectividad; pero eso no genera dudas en la cabeza de mis jugadores, y mucho menos en la de Kylian (Mbappé)”.

Kylian Mbappé llegó a ocho goles en este Mundial 2026 tras su tanto a Marruecos. | Foto: Getty Images.

“Además, el rival también tiene que correr muchísimo y, con un poco más de cansancio, aparecen más espacios, ahí está. También concedimos realmente muy pocas ocasiones”, concluyó el entrenador de Francia.

Francia volverá a jugar en este Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio ante España en Dallas ante el vencedor del choque entre España y Bélgica.

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En síntesis