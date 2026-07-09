La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a atacar a Kylian Mbappé, días después de la eliminación de Paraguay.

Entre los incidentes más insólitos del Mundial 2026 están los ataques racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, motivados por la eliminación de la selección sudamericana en la Copa del Mundo.

Después de octavos de final, la polémica parlamentaria llamó al capitán galo “camerunés colonizado”. El jugador del Real Madrid le respondió y la catalogó como “una mujer despreciable e indigna de su cargo“.

Se esperaba que la situación fuera desescalando con la condena de Mbappé y también de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), pero ha ocurrido exactamente lo contrario, porque la senadora sigue con sus ataques.

Durante una intervención en el Senado de Paraguay, la legisladora señaló que “lo que hizo Mbappé no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca”.

Celeste Amarilla volvió a referirse a Kylian Mbappé | Getty Images

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Vergüenza mundial: Celeste Amarilla sigue con sus ataques a Kylian Mbappé

“Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo, y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara”, dijo.

“Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé”, agregó.

Por su lado, el Senado de Paraguay condenó “las expresiones discriminatorias y racistas” de Celeste Amarilla en contra del jugador francés y declaró su “absoluto rechazo” a toda forma de racismo y discriminación.