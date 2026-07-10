Fuerte acusación contra los compañeros del astro luso. Uno que es voz autorizada en Francia se cuadró con el Bicho.

Siguen las repercusiones de la triste eliminación de Cristiano Ronaldo a lo que fue su última Copa del Mundo. El astro luso quedó en el camino tras caer ante España, en octavos de final junto a la selección de Portugal.

Es ahí donde una voz que supo levantar el trofeo se refirió al adiós del Bicho en el Mundial 2026. Youri Djorkaeff, recordado por darle el primer título a Francia en 1998, disparó contra los compañeros de CR7.

“Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones”, dijo a RMC.

La clave del fracaso de Cristiano Ronaldo

Para Youri Djorkaeff, recordado campeón del Mundo en Francia 98, estaba todo dado para que Cristiano Ronaldo triunfara en este Mundial 2026. Es ahí donde el DT y sus compañeros hicieron todo mal, según su veredicto.

El antes y el después de Djorkaeff.

“Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor”, lanzó.

Cristiano Ronaldo jugó, por ahora, su último Mundial a sus 41 años. En todo caso, el nuevo DT de la selección se refirió a un eventual aplazamiento de la decisión. Jorge Jesus dice que debe hablar con el astro luso.

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“Aún no he hablado con Cris… Cris nunca será un problema para la selección, es un símbolo del fútbol portuguésm eso quedará para siempre en la historia. Vamos a hablar entre nosotros sobre qué quiere hacer con el futuro de su carrera“, aseguró.