El técnico de Católica apuntó en contra de Manuel Vergara por la derrota 4-0 en Quillota: "influyó demasiado en el resultado".

En su peor derrota como entrenador de Universidad Católica, por 0-4 ante San Luis de Quillota en Copa Chile, el argentino Daniel Garnero no encontró mejor excusa que culpar al árbitro Manuel Vergara por lo que ocurrió en el Estadio “Lucio Fariña” de Quillota.

Más allá del resultado, en Los Cruzados aseguran tener razones para quejarse con el silbante, especialmente por el golpe contra Juan Francisco Rossel que no tuvo cobro y que obligó a su salida del encuentro cerca del final de la primera parte.

Luego de la caída por 0-4 ante San Luis, Garnero pasó por los micrófonos de TNT Sports donde lejos de analizar por dónde pasó la derrota de Católica, aprovechó para apuntar directamente contra el árbitro, culpándolo directamente de la derrota.

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La excusa de Garnero por goleada de San Luis en Copa Chile

“Si nos quedamos con el marcador fue un partido nefasto“, fue lo único de análisis que realizó el DT trasandino, para luego pasar lista a lo que, a su juicio, fueron los errores del juez central que derivaron en la derrota en Quillota.

“En su primer gol hay una infracción previa. Jugar con VAR o sin él es mucha la diferencia. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar sin VAR, por lo que el arbitraje debería ser mucho más severo“, agrega Garnero quien indignado continuó con su descargo.

“Tuvimos que hacer un cambio por una fractura en el tabique y no fue ni foul. Los agarrones dentro del área fueron un montón y es otro juego. La cancha sintética cuesta, están acostumbrados. El equipo no hizo el partido como para perderlo de esta manera y lamentablemente el arbitraje influyó demasiado en el marcador final“, finalizó el técnico de Católica.

En síntesis

Daniel Garnero sufrió su peor derrota en la UC tras caer goleado 0-4 ante San Luis en Copa Chile.

sufrió su peor derrota en la UC tras caer goleado 0-4 ante San Luis en Copa Chile. El estratega eludió la autocrítica y responsabilizó al árbitro Manuel Vergara de la dura derrota.

de la dura derrota. Entre sus quejas apuntó a la falta de VAR y a la fractura nasal sufrida por Juan Francisco Rossel.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, Católica recibirá a Deportes La Serena en el Claro Arena el sábado 25 de julio desde las 20:00 horas.