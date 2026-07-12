El presidente de la FIFA señaló que están estudiando ampliar la cantidad de equipos clasificados para la próxima Copa del Mundo.

En la antesala al Mundial 2026 había muchas dudas sobre el éxito del torneo, debido a que creció de 32 a 48 clasificados y algunos pensaban que aquello iba a afectar el nivel del certamen.

Las incógnitas previas quedaron en el olvido, debido a que el desarrollo de la Copa del Mundo de Norteamérica fue todo un éxito, e incluso, los seleccionados considerados “menores” mostraron un buen espectáculo.

El crecimiento de número clasificados al Mundial tiene feliz al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien abrió la opción de que el torneo de 2030 cobije a 64 equipos, lo que le abre la chance a equipos que vienen sin clasificar, como Chile.

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Infantino aprueba el Mundial 2030 de 64 equipos

El Mundial de 2030 será especial, puesto que las sedes oficiales serán España, Portugal y Marruecos, más tres anfitriones anexos como Uruguay, Argentina y Paraguay, debido a la celebración del centenario del torneo.

Gianni Infantino conversó con Bluewin y fue consultado por la opción de expandir el torneo planetario a 64 seleccionados, lo cual aprueba, aunque dice que tiene que ser sometido a votación.

“Sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica”, dijo el suizo.

Gianni Infantino piensa en un Mundial de 64 equipos. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo. Si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”, cerró Infantino.

La medida no está confirmada, pero toma fuerza que el Mundial 2030 se va a jugar con un total de 64 selecciones, lo que provoca que la Conmebol tenga más cupos y exista la opción de una clasificatoria más sencilla.

En síntesis

Gianni Infantino planteó debatir la expansión del Mundial 2030 a 64 equipos clasificados.

planteó debatir la expansión del Mundial 2030 a clasificados. El Mundial 2030 tendrá sedes en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay .

. El torneo de Norteamérica 2026 incrementó su formato original de 32 a 48 clasificados.