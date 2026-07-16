El plantel de Francia no aceptó el reclamo de Ousmane Dembélé en medio del partido contra España en el Mundial 2026.

Francia no pudo contra España y, para sorpresa de muchos, quedó eliminada del Mundial 2026 en semifinales. Fue un tremendo golpe para los galos, quienes buscaban su revancha de Qatar 2022.

La pobre actuación del subcampeón del mundo sigue dejando diversos análisis. Con el pasar de los días, además se conocen secretos de la interna del equipo durante el desastroso partido contra los españoles.

Es así como se reveló parte del diálogo que tuvieron los jugadores galos en el descanso. Más bien, las recriminaciones que hizo Ousmane Dembélé a sus compañeros y que no cayeron nada de bien en el camarín.

Según L’Equipe, el delantero llegó al vestuario con duras críticas por la presión ejercida por el equipo durante el primer tiempo, acusando que estaban desordenados y mal coordinados.

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Ousmane Dembélé retó a sus compañeros en Francia y le pararon el carro

El Balón de Oro no encontró aliados entre sus compañeros y, peor aún, algunos futbolistas emitieron críticas contra el propio Ousmane Dembélé por lo que estaba haciendo en la cancha.

De acuerdo al reporte del diario francés, el plantel se molestó por las palabras del jugador y le recriminó que suele quejarse cuando él mismo no está haciendo un buen trabajo en el campo de juego.