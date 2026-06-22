El Hueso Basay, quien fue un temible goleador del Stade Reims francés, piensa que los galos son los favoritos máximos a quedarse con el trofeo. "Pueden marcar diferencia con cuatro o cinco jugadores extraordinarios", lanzó.

Francia comenzó su participación en el Mundial 2026 con un doblete de Kylian Mbappé en el claro triunfo ante Senegal. Les Bleus fueron subcampeones en Qatar 2022 y para muchos, figuran entre los principales favoritos para luchar por el trofeo en esta edición del torneo.

Entre ellos, el chileno Ivo Basay, otrora temible goleador que a fines de los 80 militó en el Stade Reims del fútbol francés, donde fue dirigido por el argentino Carlos Bianchi. Estuvo allí durante cuatro años. Y fue goleador del equipo en la segunda división gala con 14 tantos en 21 encuentros.

“No he visto todos los partidos, obviamente se cruzan con los entrenamientos. Para mí, Francia sigue siendo el candidato número uno”, repasó con RedGol el Hueso, quien en su carrera futbolística también militó en el Necaxa de México, Boca Juniors de Argentina, Colo Colo y Magallanes en Chile. Hoy en día, dirige a Rangers de Talca.

Ivo Basay en el Stade Reims, un equipo que tuvo un pasado glorioso en Francia e incluso fue finalista de la Champions League. (Archivo).

Aunque sabe que hay más aspirantes al título. “Brasil siempre será candidato, independiente de cómo jueguen. Se enojan y empiezan a jugar y aparecer todos. Argentina, Francia, Alemania son equipos muy fuertes”, admitió el Hueso, quien por fin condujo a los Piducanos a una victoria después de una larga sequía.

“Francia tiene muchos jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento”, apuntó Basay. Además de Mbappé, temible delantero del Real Madrid, hay tres jugadores en un gran momento: Michael Olise del Bayern Múnich, Ousmane Démbélé y Desiré Doué, ambos del PSG. Ahí está la gran diferencia que el Hueso detecta con la Albiceleste.

Kylian Mbappé y Michael Olise celebran ante Senegal. (Getty Images).

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Basay marca la diferencia entre Francia y Argentina en el Mundial 2026: no es sólo Mbappé

Para Ivo Basay, el hecho de que Kylian Mbappé tenga mucho respaldo ofensivo en Francia será clave en el Mundial 2026. Y marca la distinción en lo que ocurre con el actual campeón. “Eso no lo tiene Argentina, que tiene a Messi”, analizó el DT rangerino.

Ousmane Dembélé, otro hombre ofensivo temible de Les Bleus. (Dan Mullan/Getty Images).

“Los demás acompañan mucho a Messi con un tremendo equipo. Pero cuando salió él, cambió absolutamente la estructura de juego de Argentina”, desmenuzó Basay. Aunque, en defensa de La Scaloneta, La Pulga fue reemplazado cuando vencían por 3-0 a Argelia.

Lionel Messi celebra uno de sus tres goles ante Argelia. (Charlotte Wilson/Getty Images).

Un partido liquidado por un hermoso triplete de Lionel Messi, quien contó con la ineludible colaboración del golero Luca Zidane, hijo de Zinedine. Por lo pronto, los trasandinos cuentan los minutos para jugar frente a Austria en la segunda jornada del Grupo J.

Kylian Mbappé es el capitán de Francia, el candidato de Basay. (Kevin C. Cox/Getty Images).

“Creo que el equipo más completo es Francia. Pueden desequilibrar con cuatro o cinco jugadores de la mitad para arriba que son extraordinarios”, sentenció Basay. Habrá que ver si el tiempo le da la razón. La escuadra adiestrada por Didier Deschamps espera algunas horas para medirse a Irak por el Grupo I.