La albiceleste juega en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, su segundo partido por el Grupo J de esta cita planetaria.

Argentina vuelve a la acción en este Mundial 2026 tras su brillante debut ante Argelia, donde Lionel Messi la rompió toda con un triplete en Kansas. Ahora la albiceleste enfrentará a Austria, donde con un triunfo firmará su clasificación a la próxima ronda del torneo.

El desafío será complicado, ya que los europeos vienen de vencer por 3-1 a Jordania en su primer partido, por lo que también buscarán ese triunfo que les permita decir presente en los 16avos de final.

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¿Dónde ver a Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

Por suerte para todos los hinchas chilenos este duelo será transmitido por TV abierta y de manera completamente gratuita en las pantallas de Chilevisión.

Revisa las señales según el cableoperador:

CHV en cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Además, este duelo podrá ser visto vía Streaming por DGO, Paramount+, DAZN, Prime Video y Disney+.

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria?

El duelo se jugará a partir de las 13:00 (hora de Chile) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

El inmenso AT&T Stadium, estadio para 80 mil espectadores que recibirá el Argentina vs Austria de este Mundial 2026. | Foto: Wikipedia.

Lionel Messi busca romper el récord goleador de los mundiales

Al que hay que seguir con mucha atención este duelo de Argentina ante Austria es a Lionel Messi. El astro trasandino de 38 años viene de anotarle tres goles a Argelia, tantos con los que igualó los 16 del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

Si el rosarino anota esta tarde, quedará en solitario por arriba de todos en esta tabla histórica, un hecho notable para lo que es su sexta Copa del Mundo defendiendo a la albiceleste.

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En síntesis