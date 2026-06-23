Kylian Mbappé se refirió al caliente duelo que protagoniza con Lionel Messi por los goles en el Mundial 2026 y el registro histórico.

Este lunes 22 de junio se vivió otra emocionante jornada en el Mundial 2026. Los goles de Lionel Messi y Kylian Mbappé, y más tarde también Erling Haaland, animaron una entretenida fecha 2.

La Pulga le dio el triunfo a Argentina con un doblete y además se impuso como máximo goleador de Copas del Mundo con 18 tantos. Más tarde, Kiki también sumó dos anotaciones con Francia para alcanzar 16 en el récord histórico.

Tras la victoria sobre Irak y la clasificación a dieciseisavos de final, Mbappé se refirió a la importante competencia goleadora que lleva con Messi.

“No pienso en eso. Leo siempre ha marcado goles, los marca y siempre los marcará. No miro lo que hace él, porque si no, tendré que hacer más. Solo me fijo en mi equipo. Cuando marcas goles, te acercas a ese nivel, pero lo repito: para mí, es más importante fijarme en nuestra evolución“, dijo.

ver también La admiración de Bichi Borghi por Maradona: “Messi es fabuloso, pero Diego tenía otras cosas”

Kylian Mbappé persigue a Lionel Messi por el récord en Mundiales

“¿Si seré el máximo goleador? No lo sé. No pienso en el título de máximo goleador. Para mí, lo primero es contar con un buen equipo para estar seguros de nuestras fortalezas”, aseguró Kylian Mbappé.

“Siempre he marcado goles en el Mundial, no es algo por lo que tenga que preocuparme. Sobre todo, quiero que avancemos como equipo, porque nos pondrán a prueba si queremos llegar hasta el final”, sumó.