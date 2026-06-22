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Mundial 2026

Francia vs Irak: revisa el minuto a minuto en el grupo I del Mundial 2026

El equipo de Mbappé busca su clasificación a la siguiente ronda del torneo, en un duro encuentro que tiene alarma por una tormeta.

Por Cristián Fajardo C.

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La lluvia frenó el partido en Filadelfia, por alarma de tormenta.
© Getty ImagesLa lluvia frenó el partido en Filadelfia, por alarma de tormenta.

La selección de Francia quiere asegurar esta jornada su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026, cuando enfrente a la selección de Irak, en un duelo por el grupo I del torneo en el estadio Filadelfia.

El equipo que lidera Kylian Mbappé quiere seguir demostrando que son uno de los grandes favoritos para levantar el título, por lo que quieren acceder cuanto antes en su zona.

Eso sí, hay alarma de tormenta en la ciudad, lo que ha tenido a las autoridades preocupadas, por lo que puede sufrir algún cambio la programación del partido en Estados Unidos.

Francia enfrenta a Irak en el Mundial 2026. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Francia enfrenta a Irak en el Mundial 2026. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

¿Mbappé va por TV abierta? El canal que transmite a Francia vs Irak por el Mundial 2026

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Revisa el minuto a minuto

LA DECISIÓN

Según reportan en DirecTV en 25 minutos  se reanuda el partido.

¡VUELVE EL PÚBLICO!

En la imagen se puede ver que los hinchas están regresando a sus puestos, lo que es señal que pronto se va a reanudar el encuentro entre Francia e Irak.

LA FOTO DE LA CANCHA

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PRONÓSTICO POCO ALENTADOR

En la transmisión oficial muestran que sigue lloviendo con mucha fuerza y hablan de "pronóstico poco alentador" además que "no sé sabe cuándo se volverá a jugar". En Estados Unidos hay reglas y no permiten jugar con tormenta, por eso han evacuado al interior a todos los hinchas del estadio. Sigue la espera.

PARTIDO SUSPENDIDO

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RETIRAN A LOS HINCHAS

El estadio fue evacuado por peligro de tormenta, se va evaluar según los reporte de meteorología por peligro de rayos.

(Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

(Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

SE ATRASA EL PARTIDO POR TORMENTA

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¿NO VISTE EL GOL?

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¡Final del primer tiempo!

Bajo la lluvia en Filadelfia se pone fin al primer tiempo, con victoria de Francia por 1-0 ante Irak con gol de Mbappé. Con un dominio total de uno de los grandes favoritosa a levantar el trofeo.

Minuto 45

(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

LA TIRAN CON BALDE

Se vino toda la lluvia en el partido, pese a que los expertos decían que no. Vuelve la alarma por la tormenta que ee esperaba en Filadelfia.

Minuto 41: Francia 1 - Irak 0

MINUTO 26

Hay cambio en Irak por lesión. Sale Aymen Hussein y entra Ali Al-Hamadi.

MBAPPÉ ALCANZA A RONALDO

El francés lleva 15 goles en los Mundiales y alcanza el récord de Ronaldo; por delante están Klose con 16 y Messi con 18.

MIRA EL GOLAZO DE MBAPPÉ

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MINUTO 14

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FRANCIA

Mbappé marca un golazo y llega a los tres goles en este torneo y a los 15 en los mundiales, tres menos que Messi

MINUTO 8

Francia domina y tiene metido en su área a Irak que defiende con todo el empate sin goles.

Francia 0 vs Irak 0

MINUTO 1

Francia ya tuvo la primera de peligro, con Mbappé cerca de anotar el primer tanto ante Irak. Salieron a tomar el protagonismo.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Francia contra Irak por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026, los galos van por su clasificación.

SUENAN LOS HIMNOS

Con mucho respeto suenan los himnos en Filadelfia, donde en el estadio hay mucha más gente de Francia, pero los de Irak meten más ruido que nunca. Se vienen un emocionante partido.

¡Equipos a la cancha!

Ya vienen rumbo al estadio en Filadelfia la selección de Francia y la selección de Irak, ante más de 60 mil espectadores. Se abren las banderas, salen los jugadores y ya vienen los himnos nacionales en Estados Unidos.

LOS PRIMEROS CLASIFICADOS

Francia se quiere sumar a la próxima ronda del Mundial, donde ya están clasificados México, Estados Unidos, Alemania y Argentina.

LOS ÁRBITROS

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LOS EQUIPOS SE PREPARAN

Todavía están en la cancha de Filadelfia Francia e Irak, quienes se alistan para el gran encuentro que comienza en 20 minutos. El reducto está completamente lleno, mientras se riegan algunos sectores del césped.

¿QUIÉN ES EL MEJOR DEL MUNDO?

Mbappé tiene una clara respuesta, pese a la rivalidad de los mejores del mundo: Messi.

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LOS JUGADORES TRABAJAN EN LA CANCHA

(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

PASÓ LA TORMENTA

Todo se juega a la hora programada inicialmente, luego de que pasó la lluvia y las alarmas. Se esperan 60 mil personas en Filadelfia, en un partido que tendrá a una de las grandes favoritas para levantar el torneo.

FORMACIÓN IRAK

FORMACIÓN DE FRANCIA

CIELOS QUE AMENAZAN

Con lluvia se jugará el partido, donde ya comenzó a ingresar la gente y se espera que se desarrollé con normalidad.

(Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

(Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

MBAPPÉ AMENAZA A MESSI

Lionel Messi se convirtió en esta jornada en el jugador con más goles en el Mundial, luego de dos conquistas por Argentina que lo hicieron llegar a los 18 tantos, en algo histórico. Algo que mira de cerca Mbappé, quien suma 14 celebraciones con opciones claras de agrandar la historia.

TABLA DE POSICIONES

Así está la tabla de posiciones del grupo I, donde Francia y Noruega han sacado ventaja y pueden asegurar su clasificación esta jornada. Los galos chocan ante Irak, mientras que los nórdicos lo hacen ante Senegal.

AUTORIDADES POR LA TORMENTA

En Estados Unidos es clara la norma: si hay rayos a 13 kilómetros de distancia, se para todo.

Por ahora retrasaron en 30 minutos el ingreso de la gente al estadio en Filadelfia y los equipos esperan atentos por instrucciones.

ALARMA DE TORMENTA

Las autoridades han encendido alarma por una tormenta en Filadelfia, lo que puede atrasar el inicio del partido. Por ahora recién ingresan los hinchas, pero hay expectación en la previa de Francia vs Irak.

Bienvenidos

Sean todos bienvenidos, comenzamos la transmisión del encuentro entre Francia vs Irak, donde el equipo de Mbappé buscará su clasificación a la siguiente ronda, en un duelo en Filadelfia donde hay una alarma que tiene preocupada a las autoridades.

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