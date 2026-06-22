El equipo de Mbappé busca su clasificación a la siguiente ronda del torneo, en un duro encuentro que tiene alarma por una tormeta.

La selección de Francia quiere asegurar esta jornada su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026, cuando enfrente a la selección de Irak, en un duelo por el grupo I del torneo en el estadio Filadelfia.

El equipo que lidera Kylian Mbappé quiere seguir demostrando que son uno de los grandes favoritos para levantar el título, por lo que quieren acceder cuanto antes en su zona.

Eso sí, hay alarma de tormenta en la ciudad, lo que ha tenido a las autoridades preocupadas, por lo que puede sufrir algún cambio la programación del partido en Estados Unidos.

Francia enfrenta a Irak en el Mundial 2026. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

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