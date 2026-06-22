El combinado galo sale a jugar su segundo partido en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Irak, buscando un triunfo que lo instale en el la ronda de 16avos de final.

El Mundial 2026 sigue con su desarrollo con una candidata saliendo a jugar en esta jornada de lunes 22 de junio. Hablamos de Francia, combinado que tras su debut triunfal sobre Senegal buscará ante Irak una victoria que lo instale en los 16avos de final.

Comandados por Kylian Mbappé, los galos quieren golpear la mesa en esta cita planetaria, sobre todo luego de un inicio que si bien fue con victoria, dejó algunas dudas entre los más críticos por el nivel mostrado por el equipo dirigido por Didier Deschamps.

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¿Dónde ver a Francia vs Irak por el Mundial 2026?

Este compromiso entre Francia e Irak será transmitido de manera exclusiva EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

¿A qué hora se juega este Francia vs Irak?

El duelo se jugará hoy lunes 22 de junio a partir de las 17:00 (hora de Chile) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Este compromiso será válido por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026.

El El Lincoln Financial Field, recinto de más de 67 mil espectadores que recibirá este Francia vs Irak. | Foto: Getty Images.

Kylian Mbappé quiere seguir escalando en la tabla de goleadores

La estrella del Real Madrid espera anotar esta tarde para seguir en lo más alto de la tabla de máximos goleadores de este Mundial 2026. Sin embargo, hay otra tabla en la que Mbappé espera seguir escalando puestos.

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Hablamos de la de máximos artilleros en la historia de la Copa del Mundo. Tras su doblete a Senegal de hace unos días el atacante de 27 años llegó a 14 tantos, igualando a Gerd Müller y quedando a solo uno de Ronaldo. Además, está a dos de Miroslav Klose y tres de Lionel Messi.