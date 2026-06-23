Mercado de fichajes: Paulo Díaz rechaza a la U para jugar en gigante de Brasil

El central nacional no seguirá en River Plate y ya descartó la opción de volver a Chile. En el horizonte asoma Santos de Neymar.

El fútbol tiene revanchas y eso lo sabe bien Paulo Díaz. Esto debido a que el seleccionado chileno fue borrado en River Plate y figura en la lista de jugadores que tendrán que salir del club trasandino en este mercado de fichajes

El ex Palestino y Colo Colo no logró convencer a Eduardo Coudet y desde Argentina aseguran que no tiene ninguna chance de tener opciones en este segundo semestre.

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El defensa que alcanzó los 222 partidos con River, ahora es parte del grupo de once jugadores que fueron separados y se tienen que ir sí o sí.

En primera instancia asomó la opción de Universidad de Chile. Díaz contaba con la aprobación de la concesionaria y de cuerpo técnico, por lo que tenía las puertas abiertas del CDA. Sin embargo, apareció un gigante de Brasil que cambió todo.

Paulo Díaz se olvida de River Plate y ahora piensa en el Santos de Neymar

Según reportó el medio RTI Esporte, Paulo Díaz ahora negocia con Santos de Brasil. “Es el nombre que más interesa para fortalecer la plantilla”, recalcaron.

Si hasta el adiestrador Cuca lo proyecta en el equipo titular, haciendo dupla de centrales con Lucas Veríssimo. Además sería de gran apoyo para darle equilibro al equipo que cuenta en delantera con Neymar y Gabigol.

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El defensa nacional rechazó la opción de Universidad de Chile ya que en lo económico estaba muy lejos de lo solicitado. Por lo que ahora corre solo el elenco paulista. Si hasta se habla de que negocian un salario cercano a los 230 mil dólares mensuales.

Ahora Paulo Díaz podría emigrar al Santos de Ney

Ahora las negociaciones están abiertas. El tema a definir es su salida de River Plate. El cuadro brasileño de Santos anhela que sea finiquitado Díaz y así quede en calidad de jugador libre. Por lo que esperan ese gesto del chileno para ya arremeter con su contratación y cerrar su llegada.