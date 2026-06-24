Tras pelea en Copa Libertadores: Paulo Díaz tendrá nuevo round con Maxi Falcón

El central chileno tiene todo listo para jugar en la MLS y será rival del “Peluca” que milita en el Inter Miami.

El mercado de fichajes se mueve en pleno Mundial y uno de los protagonistas es Paulo Díaz. El central chileno no figura ni en las tiras cómicas de River Plate y aprovecha está situación para cambiar de club.

En primera instancia, Universidad de Chile fue el primer club que se acercó por el formado en Palestino. Sin embargo, ni el ofrecimiento económico ni deportivo convenció al seleccionado nacional.

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Luego se habló que el Santos de Neymar tenía todo avanzado para quedarse con su carta. Pero este miércoles todo cambió: Atlanta United aceleró en las negociaciones y finalmente se quedó con la carta del chileno.

“Está tarde rescinde su contrato con River. Va a firmar por tres temporada con el Atlanta de Estados Unidos”, detallaron en Radio La Red. Por lo que solo resta la oficialización.

Paulo Díaz a la MLS: tendrá nuevo round con Maxi Falcón

Pero el fichaje de Paulo Díaz al Atlanta United revive una de las polémicas más comentadas del último tiempo. Lo que tiene relación a la disputa de la Copa Libertadores 2024 entre River Plate y Colo Colo.

En el partido en el Estadio Monumental, terminó 1-1, pero el resultado pasó a segundo plano por la pelea que protagonizó Díaz y Maxi Falcón. El defensa nacional le dijo “fantasma de mi…” al “Peluca” y esto desató la furia del charrúa. Si tras ver la roja, hasta le ofreció combos en los estacionamientos.

Díaz y Falcón protagonizaron fuerte cruce en Copa Libertadores. Ahora se volverán a encontrar en la MLS. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Fue una tontería”, recalcó el chileno tras lo ocurrido, dejando en claro que solo fue un momento dentro de la cancha. Pero esto no calmó las aguas.

Incluso la esposa de Paulo Díaz, Fernanda Arenas, se molestó con la actitud de Falcón y publicó una imagen del jugador con emojis de payasos. “Qué vas a saber de fútbol vos. Anda pa el Mall”, replicó la esposa del “Peluca”, Florencia Pouso.

La publicación de la esposa de Paulo Díaz, Fernanda Arenas, contra Maxi Falcón

Incluso se deslizó que anteriormente Díaz rechazó la opción de jugar por Inter Miami, ya que justamente está Falcón entre sus filas. El tema es que ahora se verán las caras el próximo 5 de septiembre cuando se midan por la MLS en el Nu Stadium de las garzas.